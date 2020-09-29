Система VAR будет работать на 4 матчах одного тура УПЛ

В ближайшее время систему VAR будут чаще использовать в УПЛ.
На внеочередной Конференции ПФЛ Андрей Павелко анонсировал появление второго фургона VAR. По словам президента УАФ, этот фургон появится уже через несколько недель.
Таким образом, в ближайшее время систему видеоповторов можно будет использовать уже на 4 матчах одного тура УПЛ. Ранее была возможность применять систему VAR только на двух матчах тура.
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Источник — FootballHub
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