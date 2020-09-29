Система VAR будет работать на 4 матчах одного тура УПЛ

УАФ анонсировала покупку второго фургона VAR

  • 29.09.2020 12:25
  • 269 просмотров
  • 1 комментарий
Система VAR будет работать на 4 матчах одного тура УПЛ
© FootballHub

В ближайшее время систему VAR будут чаще использовать в УПЛ.
 
На внеочередной Конференции ПФЛ Андрей Павелко анонсировал появление второго фургона VAR. По словам президента УАФ, этот фургон появится уже через несколько недель.
 
Таким образом, в ближайшее время систему видеоповторов можно будет использовать уже на 4 матчах одного тура УПЛ. Ранее была возможность применять систему VAR только на двух матчах тура.

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Источник — FootballHub

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.09.2020 12:29
    -1
    С судьями надо что-то делать, чтобы они по полчаса не смотрели телевизор во время матча. Ну или выдать футболистам раскладушки, чтобы они во время этих перерывов могли немного поспать.
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