АНДРОНОВ: «Луческу важно не просто пройти дальше, а еще раз обыграть Гент»

Известный российский комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Гентом».
«Я думаю, что «Динамо» во многом предопределило исход этой дуэли, выиграв на выезде. Плюс два украинских игрока, которые, возможно, имели определенный настрой на «Динамо», особый, не смогут принять участие в матче. Один – из-за травмы, это Роман Яремчук. Второй – из-за дисквалификации, это Роман Безус. И вообще настроение «Гента» было каким-то слабым перед этим противостоянием. Дошло до того, что представители клуба чуть ли не сами говорили, что «Гент» не сможет пройти «Динамо».
Действительно, после победы киевлян на выезде со счетом 2:1 у «Гента» не получится пройти дальше. Мирча Луческу дозировано дает нагрузку команде, дает отдохнуть основным игрокам перед матчем. Для него важно не просто пройти дальше, а во второй раз обыграть «Гент». Так, чтобы не было никаких вопросов.
Поставлю на победу «Динамо» с коэффициентом 1,78. Луческу показал, что в важных матчах он знает, что делать со своей командой, – сказал Андронов.
Напомним, встреча состоится во вторник в 22:00 по Киеву.
Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Источник — Рейтинг букмекеров
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