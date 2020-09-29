АНДРОНОВ: «Луческу важно не просто пройти дальше, а еще раз обыграть Гент»

По мнению специалиста, румынский тренер хочет снять все вопросы

  • 29.09.2020 12:10
  • 831 просмотр
  • 4 комментария
АНДРОНОВ: «Луческу важно не просто пройти дальше, а еще раз обыграть Гент»
© ФК Динамо Киев

Известный российский комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Гентом».
 
«Я думаю, что «Динамо» во многом предопределило исход этой дуэли, выиграв на выезде. Плюс два украинских игрока, которые, возможно, имели определенный настрой на «Динамо», особый, не смогут принять участие в матче. Один – из-за травмы, это Роман Яремчук. Второй – из-за дисквалификации, это Роман Безус. И вообще настроение «Гента» было каким-то слабым перед этим противостоянием. Дошло до того, что представители клуба чуть ли не сами говорили, что «Гент» не сможет пройти «Динамо».
 
Действительно, после победы киевлян на выезде со счетом 2:1 у «Гента» не получится пройти дальше. Мирча Луческу дозировано дает нагрузку команде, дает отдохнуть основным игрокам перед матчем. Для него важно не просто пройти дальше, а во второй раз обыграть «Гент». Так, чтобы не было никаких вопросов.
 
Поставлю на победу «Динамо» с коэффициентом 1,78. Луческу показал, что в важных матчах он знает, что делать со своей командой, – сказал Андронов.
 
Напомним, встреча состоится во вторник в 22:00 по Киеву.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

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Источник — Рейтинг букмекеров

(6 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.09.2020 12:41
    0
    maverik, 29.09.2020 12:38
    При этом очень странно что свой ВЫСЕР ты пишешь на языке агрессора !!!
    Ничего странного. 350 лет русификации сделали свое дело. 60% в АТО русскоязычные, но оккупантам от этого не легче.
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    maverik
      maverik, 29.09.2020 12:38
    -1
    bullyUA, 29.09.2020 12:26
    Нафиг здесь высер это представителя страны агрессора? Еще бы мнение Пушилина здесь написали.
    При этом очень странно что свой ВЫСЕР ты пишешь на языке агрессора !!!
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 12:31
    -1
    bullyUA, 29.09.2020 12:26
    Нафиг здесь высер это представителя страны агрессора? Еще бы мнение Пушилина здесь написали.
    если б он че-то зданул то написали бы, а вообще удивительно как надо было проср все что б этот п ц теперь "управлял" там
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.09.2020 12:26
    -3
    Нафиг здесь высер это представителя страны агрессора? Еще бы мнение Пушилина здесь написали.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 29.09.2020 12:41
    0
    maverik, 29.09.2020 12:38
    При этом очень странно что свой ВЫСЕР ты пишешь на языке агрессора !!!
    Ничего странного. 350 лет русификации сделали свое дело. 60% в АТО русскоязычные, но оккупантам от этого не легче.
    Ссылка
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