Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Луис Суарес передал пламенный привет Барселоне»

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями о дебюте 33-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса за «Атлетико». В поединке против «Гранады» (6:1) Суарес отметился дублем и результативной передачей.

Футболист недавно перешел в «Атлетико» из «Барселоны».

«Луис Суарес передал пламенный привет «Барселоне» (вернее, руководству) — два гола и ассист», — написал Левченко в твиттере.