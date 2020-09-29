Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Луис Суарес передал пламенный привет Барселоне»

42-летний экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился впечатлениями о дебюте 33-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса за «Атлетико». В поединке против «Гранады» (6:1) Суарес отметился дублем и результативной передачей.
Футболист недавно перешел в «Атлетико» из «Барселоны».
«Луис Суарес передал пламенный привет «Барселоне» (вернее, руководству) — два гола и ассист», — написал Левченко в твиттере.
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Источник — Twitter
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