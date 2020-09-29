Олег ЯЩУК: «Ситуация в Генте чуть ли не тупиковая»

Специалист – о сопернике «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

  • 29.09.2020 11:38
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Олег ЯЩУК: «Ситуация в Генте чуть ли не тупиковая»
© Footboom.com. Олег Ящук

Экс-нападающий бельгийского «Андерлехта» и сборной Украины Олег Ящук прокомментировал предстоящий ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Гент» – «Динамо Киев». В первой игре «Динамо» победило со счетом 2:1.

— Олег, результат матча в Бельгии, отображает соотношение сил между Гентом и Динамо?
— За короткое время Гент поменял двух тренеров. Команда плохо начала сезон. Поэтому я не был удивлен итоговым результатом в Бельгии. На сегодняшний день Динамо выглядит солиднее, киевляне явные фавориты противостояния. 

— Последние события в Генте, говорят о том, что команда находится в кризисе?
— Вне всяких сомнений.

— Только ли в тренерской чехарде причина того, что Гент из претендента на чемпионство в прошлом сезоне, сейчас скатилась к зоне вылета?
— Я не знаю, что происходит в середине клуба, коллектива, но когда снимают наставника, который вывел Гент на более высокий уровень, для меня это непонятно. После двух неудачных туров принимать такое решение не есть правильным. Но и следующий наставник надолго не задержался, но там, я так понимаю, был внутренний конфликт. Руководство клуба само загнало Гент в такую ситуацию. 

— Протест болельщиков Гента может что-то изменить?
— Ровным счетом ничего. Трудно, сказать, оставят ли боссы клуба у руля Вима де Деккера или снова прибегнут к ротации на тренерском мостике. Но ситуация в Генте чуть ли не тупиковая.

Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00.

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Источник — zbirna.com

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