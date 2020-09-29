Сергей РЕБРОВ: «В прошлом году тоже говорили, что мы в группе смерти»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от ответного поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Мольде».



«Еще до начала первого матча мы знали, что дуэль будет непростой. В Норвегии соперник играл жестко, а искусственная трава и погода также необычны для нас. Дома тоже легкой встречи не жду, но мы тщательно проанализировали первый матч, все знают, что нам понадобится во вторник, мы готовы к матчу-реваншу!



Лига чемпионов – это другой уровень, ведь здесь нужно играть с чемпионами стран. Я рад, что мы можем представлять «Ференцварош» на внутреннем и международном уровне.



В прошлом сезоне говорили, что мы находимся в группе смерти Лиги Европы, но мы были близки к выходу даже в последнем туре. Если и болельщики, и страна видят прогресс в игре команды, мы что-то делаем правильно», – сказал Ребров.



Напомним, первая встреча между «Мольде» и «Ференцварошем» завершилась со счетом 3:3. В прошлом году команда украинского наставника финишировала третьей в Лиге Европы, обойдя российский ЦСКА. Первые два места заняли «Эспаньол» и «Лудогорец».

Ференцварош – Мольде. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов