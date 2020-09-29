Сергей РЕБРОВ: «В прошлом году тоже говорили, что мы в группе смерти»

Наставник «Ференцвароша» – об ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 29.09.2020 11:22
  • 2436 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей РЕБРОВ: «В прошлом году тоже говорили, что мы в группе смерти»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от ответного поединка 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Мольде».
 
«Еще до начала первого матча мы знали, что дуэль будет непростой. В Норвегии соперник играл жестко, а искусственная трава и погода также необычны для нас. Дома тоже легкой встречи не жду, но мы тщательно проанализировали первый матч, все знают, что нам понадобится во вторник, мы готовы к матчу-реваншу! 
 
Лига чемпионов – это другой уровень, ведь здесь нужно играть с чемпионами стран. Я рад, что мы можем представлять «Ференцварош» на внутреннем и международном уровне. 
 
В прошлом сезоне говорили, что мы находимся в группе смерти Лиги Европы, но мы были близки к выходу даже в последнем туре. Если и болельщики, и страна видят прогресс в игре команды, мы что-то делаем правильно», – сказал Ребров.
 
Напомним, первая встреча между «Мольде» и «Ференцварошем» завершилась со счетом 3:3. В прошлом году команда украинского наставника финишировала третьей в Лиге Европы, обойдя российский ЦСКА. Первые два места заняли «Эспаньол» и «Лудогорец».

Ференцварош – Мольде. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

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Источник — ФК Ференцварош

(13 голосов)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 29.09.2020 11:30
    +2
    А вихід в групу ЛЧ це вже буде досягненням для клубу і Реброва. Чого їм і бажаю!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 29.09.2020 11:30
    +2
    А вихід в групу ЛЧ це вже буде досягненням для клубу і Реброва. Чого їм і бажаю!
    Ссылка
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