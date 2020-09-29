ДОДО: «Чемпионат Украины очень сложный»

Защитник «Шахтера» Додо ответил на вопросы болельщиков «горняков».

О продлении контракта:

– Очень счастлив! Это была определенная цель в карьере. У меня только самые большие амбиции. Заработать свое место, помогать «Шахтеру» – я на самом деле здесь счастлив! Хотим радовать болельщиков и завоевывать титулы и трофеи.

О топ-клубах:

– Все футболисты задумываются о больших командах, но я и сейчас в гранде. «Шахтер» сделал меня тем, кто я есть сегодня. Время, проведенное в аренде в Португалии, позволило вырасти, стать взрослым игроком. Если однажды придется куда-то перейти, значит, это будет лучше и для меня, и для клуба. Важно постоянно трудиться. Мечтаю оставить свой след в «Шахтере». Главная цель – его победы, остальное на втором плане.

О сборной Бразилии:

– Я старался усердно работать с самых низов, начиная с академии. Меня вызывали в олимпийскую сборную с 17 лет, поэтому следующий шаг – добраться до главной национальной команды.

О тоске по Бразилии:

– Спокойно отношусь к этому, ведь у меня нет прямо-таки дома, я – интернациональный человек. Конечно, в Бразилии моя мама и родные, но я не скажу, что сильно страдаю и переживаю из-за того, что далеко от родины. Вначале, конечно, да, когда меняешь все радикально. Но здесь много бразильцев, моя семья – я чувствую себя как дома.

О партнерах:

– Дружу с бразильцами и Соломоном, хотя мы не говорим на одном языке. Развиваем нашу коммуникацию, разговариваем друг с другом. В принципе, общаюсь со всеми. Я постоянно с Тайсоном, Марлосом, Аланом Патриком, Мораесом и Исмаили. К Марлосу и Тайсону я очень близок – они могут скорректировать мои действия, подсказать, а я пробую все превратить в знания. Стараюсь учиться новому каждый день и прислушиваться, если это на благо мне и клубу.

О скорости:

– На выезде в матче с «Манчестер Сити» мне приходилось действовать против Стерлинга, опаснейшего футболиста. Получалось обыгрывать его на скорости. Конечно, технически он гораздо сильнее меня, но в скорости я его смог превзойти, что было очень приятно. Да, по техническим качествам, в единоборстве на месте мне может быть сложно, но на скорости я лучше всех.

О целях:

– Хочу стать великим футболистом, выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. А в жизни просто оставаться здоровым и счастливым, быть с семьей, потому что у меня маленькая дочь. Главное – просто быть счастливым.

О шутниках в команде:

– Кто самый большой шутник? Зависит от дня. Но Тайсон, например, шутит постоянно, и смешно всем. Марлос тоже, но по чуть-чуть. Мы постоянно смеемся! Всегда мечтали быть в такой атмосфере, поэтому проживаем каждый день с удовольствием. Конечно, в правильные моменты нужно настроиться серьезно, но большинство времени мы шутим.

О татуировках:

– У меня их очень много, но не все они что-то значат. Есть мой город, буквально улица, мой первый номер 98, моя дочь и жена. Все остальное – для красоты, абстрактный рисунок, который мне нравится. Сложно их посчитать. Забиты две руки – все татуировки уже как одно целое.

О болельщиках:

– Играть при пустых трибунах – ужасно. Атмосфера гораздо приятнее с болельщиками. Все соревнования в первую очередь проводятся для зрителей. Мы очень-очень ждем, когда болельщики вернутся на стадион!

Об уровне чемпионатов Украины и Португалии:

– Украинский очень сложный: игроки сильны физически, футбол достаточно жесткий. В Португалии чемпионат отличается. Он более открытый, с атакующим футболом. Все команды более-менее равны, не считая пары грандов. Никто не закрывается, как, например, «Рух» в нашем матче – против такого «автобуса» сложно действовать. В Португалии соперники не боятся открываться, и игра становится интереснее.

О Луише Каштру:

– Это тренер и друг с большой буквы. Он сильно верит в свою тактическую схему и передает эту уверенность нам. Помогает советами и в футболе, и в личной жизни, потому что опытен. Он всегда говорит: когда ты тренируешься или играешь, неважно с кем, нужна полная концентрация и настрой, а все, что остается за полем, нужно забыть. Каштру очень прибавляет и сам, становится сильнее. Мне нравится с ним работать. Даже когда я не играл, он давал правильные советы и помогал. У нас одна цель – побеждать! Вместе мы сможем этого добиться.