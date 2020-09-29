Экс-седьмая ракетка мира назвала главную фаворитку Ролан Гаррос

Барбара Шетт, экс-седьмая ракетка мира и эксперт телеканала Eurosport, поделилась мнением о фаворитках женского разряда Ролан Гаррос.



«На грунте нужно отдавать предпочтение Симоне Халеп, тем более недавно она выиграла Рим. Похоже, румынка играет хорошо, учитывая, что она так давно не выступала. Мы знаем, что на земле она чувствует себя очень комфортно. Более того, Симона знает, как выигрывать титулы Большого Шлема.



Знаю, что Наоми Осака не играет, но я все равно не слишком высоко оцениваю ее игру на грунте. Каролина Плишкова, мы ждем ее первого титула Большого шлема, но это всегда зависит от того, как хорошо теннисистка чувствует себя ментально и как она может быть сильно зажата, когда является одной из фавориток на турнире.



Также мне интересно посмотреть, как Азаренко покажет себя после US Open. Еще есть Дженнифер Брэди, которая, с моей точки зрения, очень талантлива. Я вижу, как у нее хорошо идут дела на грунте, потому что у нее такое разнообразие ударов.



Мы знаем, что женский турнир всегда может преподнести сюрприз, но я отдаю предпочтение Симоне Халеп, потому что она уже выиграла турниры Большого Шлема раньше и сейчас выглядит очень солидно», – сказала Барбара.

Напомним, Симона Халеп побеждала в Париже в 2018 году.