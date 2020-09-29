ВИДЕО. Украина футбольная. Кремень будет бороться за зону УПЛ

29 сентября на телеканале XSPORT вышел очередной выпуск программы «Украина футбольная». Экспертом выступил известный футбольный специалист Иван Кривошеенко.
В выпуске:
- Минимальные победы «Черноморца» и «Металлиста 1925»;
- три удаления в Киеве, единственный разгром в Днепре;
- Вторая лига триллер в Хмельницком, компенсированное время для «Кривбасса».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.