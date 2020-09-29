ШЕПЕЛЕВ: «В предыдущие годы у нас были соперники на голову сильнее Гента»

Полузащитник столичного клуба считает, что киевляне имеют хороший шанс выйти в Лигу чемпионов

  • 29.09.2020 09:55
  • 1269 просмотров
  • 9 комментариев
ШЕПЕЛЕВ: «В предыдущие годы у нас были соперники на голову сильнее Гента»
© ФК Динамо Киев. Владимир Шепелев

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».
 
- Какое у вас настроение после победы над «Гентом» на выезде в первом матче (2:1) и возвращения в Киев?
- Настроение прекрасное, все довольны, что удалось выиграть. Но это только первый матч, второй будет в Киеве. Думаю, что соперник приедет очень мотивированным и будет сражаться до последней минуты.
 
- После игры вы получили один выходной. В каком режиме продолжили работать к ответному матчу в Киеве?
- На самом деле, у нас не было выходного. После прилета в Киев у нас была тренировка. А к матчу готовились в обычном режиме. За день до игры был заезд на базу, как обычно.
 
- В субботу вы провели матч чемпионата Украины против «Миная», а уже во вторник снова встречаетесь с «Гентом». Успеваете ли морально перестраиваться с одного турнира на другой?
- Сейчас для нас каждая игра важна, нет времени перестраиваться - нужно выходить и побеждать в каждой игре.
 
- Какое впечатление произвел «Гент»? Соперник действовал так, как вы и ожидали?
- Я думаю, что сейчас у нас хороший шанс выйти в Лигу чемпионов. В предыдущие годы у нас были соперники на голову сильнее «Гента». Хотя и у бельгийцев тоже хорошая команда, которая играет в свой футбол. Мы много смотрели видео, как они действуют, и моделировали игру соперника против нас.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 11:12
    0
    Sentinel, 29.09.2020 11:09
    С чемпионской команды остался один Депуатр. 5 лет - слишком давнее прошлое для современного футбола, тем более бельгийского.
    К чему это чемпионство Гента было упомянуто?
    Если имелся в виду прошлый сезон, то Гент занял второе в недоигранном чемпионате и продал только одного Джонатана Дэвида, что явно не полкоманды.
    Да и ДК не чемпион в общем-то, вообще как-то и по более счет могли б сделать, учитывая что из себя они сейчас представляют, не удивлюсь если и дома будет небольшой перевес, немного стремно что в ЛЧ покажет Динамо, поскольку там Гентов не будет уже
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 29.09.2020 11:09
    0
    Alex86 1, 29.09.2020 10:44
    И че?
    С чемпионской команды остался один Депуатр. 5 лет - слишком давнее прошлое для современного футбола, тем более бельгийского.
    К чему это чемпионство Гента было упомянуто?
    Если имелся в виду прошлый сезон, то Гент занял второе в недоигранном чемпионате и продал только одного Джонатана Дэвида, что явно не полкоманды.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 11:05
    0
    onco-clown, 29.09.2020 11:02
    И соперники более сильные были и само Динамо в последние годы просело существенно в сравнении с уровнем даже начала нулевых. Да, Брюгге было крепче нынешнего Гента, но киевляне со своим статусом и историей все равно должны были проходить их по идее.
    Увы, но за последние лет 25 всегда думали о наших что должны в еврокубках, а по факту все клубы отгребали там где должны были проходить. Болелы бельгийские опасались сначала ДК, как и др. клубов что в ЛЕ были, а потом ржали что уровень под плинтусом оказался
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 29.09.2020 11:02
    0
    И соперники более сильные были и само Динамо в последние годы просело существенно в сравнении с уровнем даже начала нулевых. Да, Брюгге было крепче нынешнего Гента, но киевляне со своим статусом и историей все равно должны были проходить их по идее.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 10:44
    0
    Sentinel, 29.09.2020 10:40
    Гент был чемпионом Бельгии 5 лет назад.
    И че?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 29.09.2020 10:40
    0
    kvv1404, 29.09.2020 10:36
    Певна річ минулорічний Брюгге набагато сильніший на нинішній Гент. Просто сказав би дякую що прийшов Луческу! І за те що суперник розпродав більше як півскладу команди що стала чемпіоном Бельгії.
    Гент был чемпионом Бельгии 5 лет назад.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 10:38
    0
    kvv1404, 29.09.2020 10:36
    Певна річ минулорічний Брюгге набагато сильніший на нинішній Гент. Просто сказав би дякую що прийшов Луческу! І за те що суперник розпродав більше як півскладу команди що стала чемпіоном Бельгії.
    парадокс, но играло дк неплохо тогда с ними, да и даже их болельщики признают что Динамо было сильнее да и Брюгге не Гент, жаль что не прошли
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 29.09.2020 10:37
    -1
    ....." У попередні роки в нас були суперники на голову сильніші за «Гент»..." Ага особливо Янг Бойз, Яблонец, Мальме, Лугано, Скендербеу... (команди, яким Динамо "влітало" у єврокубках за останні 3 роки).... Ну просто на 3 голови сильніші за Гент... .... Не дозволяйте гравцям з рівнем інтелекту як у курки давати інтерв'ю!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 29.09.2020 10:36
    0
    Певна річ минулорічний Брюгге набагато сильніший на нинішній Гент. Просто сказав би дякую що прийшов Луческу! І за те що суперник розпродав більше як півскладу команди що стала чемпіоном Бельгії.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 11:12
    0
    Sentinel, 29.09.2020 11:09
    С чемпионской команды остался один Депуатр. 5 лет - слишком давнее прошлое для современного футбола, тем более бельгийского.
    К чему это чемпионство Гента было упомянуто?
    Если имелся в виду прошлый сезон, то Гент занял второе в недоигранном чемпионате и продал только одного Джонатана Дэвида, что явно не полкоманды.
    Да и ДК не чемпион в общем-то, вообще как-то и по более счет могли б сделать, учитывая что из себя они сейчас представляют, не удивлюсь если и дома будет небольшой перевес, немного стремно что в ЛЧ покажет Динамо, поскольку там Гентов не будет уже
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 29.09.2020 11:09
    0
    Alex86 1, 29.09.2020 10:44
    И че?
    С чемпионской команды остался один Депуатр. 5 лет - слишком давнее прошлое для современного футбола, тем более бельгийского.
    К чему это чемпионство Гента было упомянуто?
    Если имелся в виду прошлый сезон, то Гент занял второе в недоигранном чемпионате и продал только одного Джонатана Дэвида, что явно не полкоманды.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 11:05
    0
    onco-clown, 29.09.2020 11:02
    И соперники более сильные были и само Динамо в последние годы просело существенно в сравнении с уровнем даже начала нулевых. Да, Брюгге было крепче нынешнего Гента, но киевляне со своим статусом и историей все равно должны были проходить их по идее.
    Увы, но за последние лет 25 всегда думали о наших что должны в еврокубках, а по факту все клубы отгребали там где должны были проходить. Болелы бельгийские опасались сначала ДК, как и др. клубов что в ЛЕ были, а потом ржали что уровень под плинтусом оказался
    Ссылка
    onco-clown
      onco-clown, 29.09.2020 11:02
    0
    И соперники более сильные были и само Динамо в последние годы просело существенно в сравнении с уровнем даже начала нулевых. Да, Брюгге было крепче нынешнего Гента, но киевляне со своим статусом и историей все равно должны были проходить их по идее.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 10:44
    0
    Sentinel, 29.09.2020 10:40
    Гент был чемпионом Бельгии 5 лет назад.
    И че?
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 29.09.2020 10:40
    0
    kvv1404, 29.09.2020 10:36
    Певна річ минулорічний Брюгге набагато сильніший на нинішній Гент. Просто сказав би дякую що прийшов Луческу! І за те що суперник розпродав більше як півскладу команди що стала чемпіоном Бельгії.
    Гент был чемпионом Бельгии 5 лет назад.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 10:38
    0
    kvv1404, 29.09.2020 10:36
    Певна річ минулорічний Брюгге набагато сильніший на нинішній Гент. Просто сказав би дякую що прийшов Луческу! І за те що суперник розпродав більше як півскладу команди що стала чемпіоном Бельгії.
    парадокс, но играло дк неплохо тогда с ними, да и даже их болельщики признают что Динамо было сильнее да и Брюгге не Гент, жаль что не прошли
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 29.09.2020 10:36
    0
    Певна річ минулорічний Брюгге набагато сильніший на нинішній Гент. Просто сказав би дякую що прийшов Луческу! І за те що суперник розпродав більше як півскладу команди що стала чемпіоном Бельгії.
    Ссылка
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