ШЕПЕЛЕВ: «В предыдущие годы у нас были соперники на голову сильнее Гента»

Полузащитник «Динамо» Владимир Шепелев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».



- Какое у вас настроение после победы над «Гентом» на выезде в первом матче (2:1) и возвращения в Киев?

- Настроение прекрасное, все довольны, что удалось выиграть. Но это только первый матч, второй будет в Киеве. Думаю, что соперник приедет очень мотивированным и будет сражаться до последней минуты.



- После игры вы получили один выходной. В каком режиме продолжили работать к ответному матчу в Киеве?

- На самом деле, у нас не было выходного. После прилета в Киев у нас была тренировка. А к матчу готовились в обычном режиме. За день до игры был заезд на базу, как обычно.



- В субботу вы провели матч чемпионата Украины против «Миная», а уже во вторник снова встречаетесь с «Гентом». Успеваете ли морально перестраиваться с одного турнира на другой?

- Сейчас для нас каждая игра важна, нет времени перестраиваться - нужно выходить и побеждать в каждой игре.



- Какое впечатление произвел «Гент»? Соперник действовал так, как вы и ожидали?

- Я думаю, что сейчас у нас хороший шанс выйти в Лигу чемпионов. В предыдущие годы у нас были соперники на голову сильнее «Гента». Хотя и у бельгийцев тоже хорошая команда, которая играет в свой футбол. Мы много смотрели видео, как они действуют, и моделировали игру соперника против нас.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов