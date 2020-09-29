Илья БЛИЗНЮК: «Заре хватило шести минут, чтобы снять все вопросы»

Специалист поделился впечатлениями о победе луганской команды над «Львовом» (5:0)

  • 29.09.2020 09:42
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Илья БЛИЗНЮК: «Заре хватило шести минут, чтобы снять все вопросы»
© dynamo.kiev.ua. Илья Близнюк

Известный украинский тренер Илья Близнюк прокомментировал разгромную победу луганской «Зари» над «Львовом» (5:0) в поединке 4-го тура УПЛ.

«В первую очередь, я хотел бы отметить «Зарю». После неудачного старта команда Виктора Скрипника отлично сыграла против «Шахтера», продемонстрировав отличное коллективное взаимодействие. «Заря» в матче со Львовом включилась в игру с первых минут и, как оказалось, для того, чтобы снять все вопросы, хватило шести минут. Впереди у «Зари» — Лига Европы, групповой этап которой отличается тем, что командам предстоит показать себя на длинной дистанции. Это, как раз, и хорошо для «Зари», которая, уверен, под руководством Скрипника сумеет выстроить долгосрочную стратегию. Желаю «Заре» удачи!», — отметил Близнюк.

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Источник — zbirna.com

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