Матч Динамо – Гент покажет телеканал Футбол 1

Встреча начнется в 22:00 по Киеву

  • 29.09.2020 09:40
  • 1557 просмотров
  • 4 комментария
Матч Динамо – Гент покажет телеканал Футбол 1
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 29 сентября, состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21 между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».
 
Прямую трансляцию поединка с «Олимпийского» проведет телеканал «Футбол 1».
 
Матч начнется стартовым свистком польского арбитра Шимона Марциняка в 22:00 и пройдет без зрителей на трибунах. В первой встрече киевляне победили со счетом 2:1.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 29.09.2020 10:53
    0
    Насколько я помню,УЕФА обязывало показывать матчи ЛЧ своих представителей по ОБЩЕДОСТУПНЫМ КАНАЛАМ.
    Что-то поменялось? Или это касается матчей,начиная с группового этапа?
    Платить набриолиненному поцу я не хочу,а его аналы исчезли из моего кабельного пакета
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 10:47
    0
    Спасибо маркизу Карабасу
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 29.09.2020 10:44
    0
    Зрада!!!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 29.09.2020 10:41
    0
    А деж Суркиз-ТВ ? Всралося?
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 29.09.2020 10:53
    0
    Насколько я помню,УЕФА обязывало показывать матчи ЛЧ своих представителей по ОБЩЕДОСТУПНЫМ КАНАЛАМ.
    Что-то поменялось? Или это касается матчей,начиная с группового этапа?
    Платить набриолиненному поцу я не хочу,а его аналы исчезли из моего кабельного пакета
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 10:47
    0
    Спасибо маркизу Карабасу
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 29.09.2020 10:44
    0
    Зрада!!!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 29.09.2020 10:41
    0
    А деж Суркиз-ТВ ? Всралося?
    Ссылка
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