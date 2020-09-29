Матч Динамо – Гент покажет телеканал Футбол 1

Во вторник, 29 сентября, состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21 между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».



Прямую трансляцию поединка с «Олимпийского» проведет телеканал «Футбол 1».



Матч начнется стартовым свистком польского арбитра Шимона Марциняка в 22:00 и пройдет без зрителей на трибунах. В первой встрече киевляне победили со счетом 2:1.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов