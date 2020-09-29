Матч Динамо – Гент покажет телеканал Футбол 1

Во вторник, 29 сентября, состоится матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21 между киевским «Динамо» и бельгийским «Гентом».
Прямую трансляцию поединка с «Олимпийского» проведет телеканал «Футбол 1».
Матч начнется стартовым свистком польского арбитра Шимона Марциняка в 22:00 и пройдет без зрителей на трибунах. В первой встрече киевляне победили со счетом 2:1.
Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
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Источник — ФК Динамо Киев
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Платить набриолиненному поцу я не хочу,а его аналы исчезли из моего кабельного пакета
Что-то поменялось? Или это касается матчей,начиная с группового этапа?
Платить набриолиненному поцу я не хочу,а его аналы исчезли из моего кабельного пакета
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