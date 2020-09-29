Артем КРАВЕЦ: «У Луческу не было ко мне претензий»

31-летний украинский форвард Артем Кравец объяснил, почему он решил уйти из киевского «Динамо» в турецкий «Коньяспор».

У меня нет никаких претензий. Я с большим уважением отношусь и к киевскому «Динамо», и к главному тренеру. У нас было два разговора с наставником, он также не имел претензий ко мне.

Было просто желание больше играть. Я действительно мечтаю поехать на Евро в составе сборной Украины. Это, наверное, мой последний шанс. Получится или нет — другой вопрос.

Надеюсь, в будущем все увидят, что причина ухода была не в неготовности, а в том, что я хотел получать больше игрового времени. Больше нечего объяснять. Не хочется больше читать ложную информацию», — рассказал Кравец.