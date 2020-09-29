Артем КРАВЕЦ: «У Луческу не было ко мне претензий»

Украинский нападающий рассказал, почему решил уйти из «Динамо»

  • 29.09.2020 09:28
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Артем КРАВЕЦ: «У Луческу не было ко мне претензий»
© ФК Динамо Киев. Артем Кравец

31-летний украинский форвард Артем Кравец объяснил, почему он решил уйти из киевского «Динамо» в турецкий «Коньяспор».

У меня нет никаких претензий. Я с большим уважением отношусь и к киевскому «Динамо», и к главному тренеру. У нас было два разговора с наставником, он также не имел претензий ко мне.

Было просто желание больше играть. Я действительно мечтаю поехать на Евро в составе сборной Украины. Это, наверное, мой последний шанс. Получится или нет — другой вопрос.

Надеюсь, в будущем все увидят, что причина ухода была не в неготовности, а в том, что я хотел получать больше игрового времени. Больше нечего объяснять. Не хочется больше читать ложную информацию», — рассказал Кравец.

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Источник — Футбол 1/2/3

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