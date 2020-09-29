Динамо – Гент. Букмекеры не сомневаются в общей победе украинского клуба

Но в ответном матче вполне может быть и ничья

  • 29.09.2020 09:30
  • 850 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Гент. Букмекеры не сомневаются в общей победе украинского клуба
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 29 сентября, киевское «Динамо» в Киеве сыграет ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Гента». Первая встреча данного этапа завершилась победой киевлян в Бельгии (2:1).
 
Во втором матче букмекеры отдают немного больше шансов хозяевам. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 1.87, на ничью - 3.75, поражение оценено в 4.0.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
 
Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.71. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.8, ТМ2.5 – 2.01.
 
Проход «Динамо» в групповой раунд оценен коэффициентом 1.11, проход «Гента» – 6.8.
 
Напомним, матч «Динамо» – «Гент» начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Alex323
    online
      Alex323, 29.09.2020 09:46
    0
    Я теж не сумніваюся в перемозі.
    Ссылка
    Alex323
    online
      Alex323, 29.09.2020 09:46
    0
    Я теж не сумніваюся в перемозі.
    Ссылка
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