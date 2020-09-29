Динамо – Гент. Букмекеры не сомневаются в общей победе украинского клуба

Во вторник, 29 сентября, киевское «Динамо» в Киеве сыграет ответный матч плей-офф раунда Лиги чемпионов против «Гента». Первая встреча данного этапа завершилась победой киевлян в Бельгии (2:1).



Во втором матче букмекеры отдают немного больше шансов хозяевам. На победу «Динамо» можно поставить с коэффициентом 1.87, на ничью - 3.75, поражение оценено в 4.0.

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов



Предполагается, что матч будет средней результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.71. Основные тоталы – ТБ2.5 – 1.8, ТМ2.5 – 2.01.



Проход «Динамо» в групповой раунд оценен коэффициентом 1.11, проход «Гента» – 6.8.



Напомним, матч «Динамо» – «Гент» начнется в 22:00 по Киеву.