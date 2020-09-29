Олег ЯЩУК: «Не вижу, как Гент может удивить Динамо»

Специалист считает, что киевляне выйдут в групповой раунд

  • 29.09.2020 09:05
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Олег ЯЩУК: «Не вижу, как Гент может удивить Динамо»
© ФК Гент

Экс-нападающий бельгийского «Андерлехта» и сборной Украины Олег Ящук сделал прогноз на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Гент» – «Динамо Киев». В первой игре «Динамо» победило со счетом 2:1.

— На НСК Олимпийский гости с первых минут пойдут вперед?
— С одной стороны, Генту нужно забивать как минимум два мяча, но бельгийцы ведь прекрасно понимают, что Динамо хорошо бежит в контратаку. Гостям нужно очень хорошо подумать над игровым планом.

— Ваш прогноз на ответный поединок?
— Не вижу, как Гент может удивить Динамо. Мне трудно назвать счет, но на данный момент отдаю киевлянам 99 процентов на выход в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00.

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Источник — zbirna.com

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