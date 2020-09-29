Олег САЛЕНКО: «Забить Динамо два мяча для Гента – нечто фантастическое»

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко сделал прогноз на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Гент» – «Динамо Киев». В первой игре «Динамо» победило со счетом 2:1.

«Шансы 90 на 10 в пользу «Динамо». «Гент» приедет отыгрываться, но забить «Динамо» два мяча для бельгийцев — это нечто фантастическое.

«Динамо» будет играть от обороны, на контратаках. Киевляне имеют положительный результат и будут ловить соперника на контратаках. Мы уже видели, что защита у них часто «плывет».

«Гент» будет рассчитывать на стандарты, поэтому нужно фолить подальше от ворот, чтобы было поменьше навесов в штрафную «Динамо», - сказал Саленко.

Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.