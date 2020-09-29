Олег САЛЕНКО: «Забить Динамо два мяча для Гента – нечто фантастическое»

Бывший игрок «Динамо» уверен, что киевляне выйдут в групповой раунд

  • 29.09.2020 08:50
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  • 1 комментарий
Олег САЛЕНКО: «Забить Динамо два мяча для Гента – нечто фантастическое»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко сделал прогноз на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Гент» – «Динамо Киев». В первой игре «Динамо» победило со счетом 2:1.

«Шансы 90 на 10 в пользу «Динамо». «Гент» приедет отыгрываться, но забить «Динамо» два мяча для бельгийцев — это нечто фантастическое.

«Динамо» будет играть от обороны, на контратаках. Киевляне имеют положительный результат и будут ловить соперника на контратаках. Мы уже видели, что защита у них часто «плывет».

«Гент» будет рассчитывать на стандарты, поэтому нужно фолить подальше от ворот, чтобы было поменьше навесов в штрафную «Динамо», - сказал Саленко.

Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник — 1927.kiev.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 29.09.2020 09:06
    -2
    Сало првильно кумекає, бо розуміє, що Містера зараз ніяка сила не зупине, бо він щірий та лучезарний!
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