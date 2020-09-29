Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Генте есть кому заменить Яремчука»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».

«За неделю практически ничего не изменилось. Игроки хорошо подготовлены и, я уверен, завтра выложатся на все 100%. Мы не обращаем внимания на результаты «Гента» и его неудачи в чемпионате. В частности, в последнем матче «Гент» создал много моментов и действовал агрессивно, но пропустил три дурацких гола. Это сломало его игру, хотя футболисты продемонстрировали замечательный футбол. Завтра нам будет сложно, независимо от того, что не сыграет Яремчук. Там есть кому его заменить. «Гент» выручил 32 миллиона за Джонатана Дэвида, купил 10 игроков за эти деньги и хорошо усилился», - сказал Луческу.

Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00.