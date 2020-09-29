Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Генте есть кому заменить Яремчука»

Наставник «Динамо» – о предстоящем ответном матче с бельгийским клубом

  • 29.09.2020 08:13
  • 1544 просмотра
  • 0 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «В Генте есть кому заменить Яремчука»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».

«За неделю практически ничего не изменилось. Игроки хорошо подготовлены и, я уверен, завтра выложатся на все 100%. Мы не обращаем внимания на результаты «Гента» и его неудачи в чемпионате. В частности, в последнем матче «Гент» создал много моментов и действовал агрессивно, но пропустил три дурацких гола. Это сломало его игру, хотя футболисты продемонстрировали замечательный футбол. Завтра нам будет сложно, независимо от того, что не сыграет Яремчук. Там есть кому его заменить. «Гент» выручил 32 миллиона за Джонатана Дэвида, купил 10 игроков за эти деньги и хорошо усилился», - сказал Луческу.

Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности