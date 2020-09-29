Владислав СУПРЯГА: «В Киеве Гент будет играть совсем по-другому»

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».

«Эмоции переполняют, потому что это решающий матч за выход в групповой раунд. Чувствуем себя отлично, все восстановились, так что ждем матч завтрашний.

Я думаю, что в Киеве они будут играть совсем по-другому, потому что им нужно забивать два мяча. А так команда очень мощная, техничная, так что завтрашняя игра покажет все», - сказал Супряга.

Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00.