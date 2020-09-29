КЕНДЗЕРА: «Будет ли Динамо удерживать счет? Мы хотим выйти в группу...»

Защитник «Динамо» – о предстоящем ответном матче с «Гентом»

  • 29.09.2020 07:34
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КЕНДЗЕРА: «Будет ли Динамо удерживать счет? Мы хотим выйти в группу...»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского «Гента».

«Конечно, мы готовы, потому что это для нас одна из важнейших игр в этом сезоне. Хотим победить завтра и попасть в Лигу чемпионов (групповой раунд - прим.).

Думаю, что защита «Динамо» неплохо выглядит. Мы пропускаем мало мячей. Хотим завтра тоже доказать это на поле.

Будем ли мы удерживать счет? «Динамо» хочет выйти в Лигу чемпионов, а как это сделаем – увидим», - сказал Кендзера.

Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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