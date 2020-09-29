«Болонья» разгромила «Парму» (4:1) в матче второго тура Серии А.
Лучшие моменты матча Болонья - Парма
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Паласио (Болонья).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрнани Жуниор (Парма).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Болонья).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Сориано (Болонья).
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Сориано (Болонья).
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Источник — Sport.ua
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