2-й тур
Болонья
4:1
Парма
28.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Там ждут Супрягу. Болонья забила 4 гола в ворота Пармы

Дублем за хозяев поля отличился полузащитник Роберто Сориано

  • 29.09.2020 00:53
  • 168 просмотров
  • 1 комментарий
Там ждут Супрягу. Болонья забила 4 гола в ворота Пармы
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28 сентября в чемпионате Италии состоялся заключительный матч 2-го тура.

«Болонья» забила 4 гола в ворота «Пармы» (4:1). Дублем в первой трети матча отличился Роберто Сориано.

Именно «Болонья» ведет переговоры с киевским «Динамо» о переходе форварда Владислава Супряги.

Серия A. 2-й тур

«Болонья» – «Парма» – 4:1

Голы: Сориано, 16, 30, Сков Ольсен, 56, Паласио, 90+1 – Эрнани, 67.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики (Денсвил, 80), Поли (Медель, 64), Сориано, Схаутен, Паласио (Сантандер, 90+2), Барроу (Сансоне, 80), Сков Ольсен (Орсолини, 90+2).

«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Лаурини (Дермаку, 81), Куцка (Грасси, 81), Бругман (Адоранте, 81), Деци (Силигарди, 58), Эрнани, Жервинью (Спрокати, 69), Карамо.

Предупреждения: Куцка, 60. Лаурини, 70. Сансоне, 85.

Удаление: Якопони, 76.

Судья: Валери.

Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

Турнирная таблица Серии A

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.09.2020 01:57
    0
    ну і нахрєна їм розпіарений Супряга???
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 29.09.2020 01:57
    0
    ну і нахрєна їм розпіарений Супряга???
    Ссылка
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