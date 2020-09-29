Там ждут Супрягу. Болонья забила 4 гола в ворота Пармы

28 сентября в чемпионате Италии состоялся заключительный матч 2-го тура.
«Болонья» забила 4 гола в ворота «Пармы» (4:1). Дублем в первой трети матча отличился Роберто Сориано.
Именно «Болонья» ведет переговоры с киевским «Динамо» о переходе форварда Владислава Супряги.
Серия A. 2-й тур
«Болонья» – «Парма» – 4:1
Голы: Сориано, 16, 30, Сков Ольсен, 56, Паласио, 90+1 – Эрнани, 67.
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Томиясу, Хики (Денсвил, 80), Поли (Медель, 64), Сориано, Схаутен, Паласио (Сантандер, 90+2), Барроу (Сансоне, 80), Сков Ольсен (Орсолини, 90+2).
«Парма»: Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Лаурини (Дермаку, 81), Куцка (Грасси, 81), Бругман (Адоранте, 81), Деци (Силигарди, 58), Эрнани, Жервинью (Спрокати, 69), Карамо.
Предупреждения: Куцка, 60. Лаурини, 70. Сансоне, 85.
Удаление: Якопони, 76.
Судья: Валери.
Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Турнирная таблица Серии A
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.