Динамо - Гент: прогноз на матч Игоря Цыганыка

Встреча состоится во вторник, 29 сентября

  • 29.09.2020 05:05
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Динамо - Гент: прогноз на матч Игоря Цыганыка
© FH. Игорь Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганык поделился прогнозом на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев - «Гент».

«Я сомневаюсь, что с опытом Луческу «Динамо» потеряет преимущество, которое получило в Бельгии. Это сейчас самое главное. Мирча на выходных дал отдохнуть основным футболистам. Все футболисты в хорошей форме, ротация регулярно применяется, поэтому все имеют игровую практику.

«Гент» серьезно полезет в атаку. У соперника выхода нет, нужно минимум забивать два мяча. Это шанс для «Динамо» сыграть на контратаках. Супряга имеет скорость, думаю, что и Цыганков может выйти с первых минут.

Я оптимистично настроен относительно результата ответного матча. Прогнозирую, что обе команды забьют, а «Динамо» победит», - сказал Цыганык.

Матч «Динамо» - «Гент» состоится 29 сентября на НСК «Олимпийский». Начало в 22:00. В первом матче «Динамо» победило со счетом 2:1. 

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Источник — Рейтинг букмекеров

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  • Спрогнозируйте исход матча квалификации Лиги чемпионов между командами Динамо и Гент, который пройдет 29 сентября в Киеве.
    • 36.84% (7)
      1. Крупная победа Динамо
    • 26.32% (5)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 31.58% (6)
      3. Ничья
    • 0% (0)
      4. Минимальная победа Гента
    • 5.26% (1)
      5. Крупная победа Гента
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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 29.09.2020 06:06
    -2
    прогнозист ты сраный, лучше б промолчал, тявка , знаешь же что твои прогнозы пальцем в небо,обычно что этот недалёкий скажет происходит на оборот.
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