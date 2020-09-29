Динамо - Гент: прогноз на матч Игоря Цыганыка

Известный журналист Игорь Цыганык поделился прогнозом на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев - «Гент».

«Я сомневаюсь, что с опытом Луческу «Динамо» потеряет преимущество, которое получило в Бельгии. Это сейчас самое главное. Мирча на выходных дал отдохнуть основным футболистам. Все футболисты в хорошей форме, ротация регулярно применяется, поэтому все имеют игровую практику.

«Гент» серьезно полезет в атаку. У соперника выхода нет, нужно минимум забивать два мяча. Это шанс для «Динамо» сыграть на контратаках. Супряга имеет скорость, думаю, что и Цыганков может выйти с первых минут.

Я оптимистично настроен относительно результата ответного матча. Прогнозирую, что обе команды забьют, а «Динамо» победит», - сказал Цыганык.

Матч «Динамо» - «Гент» состоится 29 сентября на НСК «Олимпийский». Начало в 22:00. В первом матче «Динамо» победило со счетом 2:1.