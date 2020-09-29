«Фулхэм» потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» (0:3). Голы у гостей забили Грилиш, Хурихэйн и Мингс.
Лучшие моменты матча Фулхэм - Астон Вилла
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Тайрон Мингс (Астон Вилла).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Конор Хурихэйн (Астон Вилла).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Астон Вилла).
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Источник — Sport.ua
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