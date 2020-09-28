Дачники на дне. Фулхэм потерпел разгромное поражение от Астон Виллы

28 сентября состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.
«Фулхэм» потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» (0:3). Голы у гостей забили Грилиш, Хурихэйн и Мингс.
«Дачники» потерпели 3-е поражение в трех матчах и занимают последнее, 20-е место.
АПЛ. 3-й тур
«Фулхэм» – «Астон Вилла» – 0:3
Голы: Грилиш, 4, Хурихэйн, 15, Мингс, 48.
«Фулхэм»: Ареола, Одуа, Рим, Тете (Камара, 39), Хектор (Ле Маршан, 58), Брайан, Кэрни, Замбо Ангисса, Митрович, Иван Кавалейру, Рид (Кебано, 78).
«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Хурихэйн (Рэмси, 77), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 87), Трезеге (Траоре, 84), Уоткинс.
Предупреждения: Таргетт, 11. Рид, 11. Кэрни, 23. Брайан, 45+3. Одуа, 47. Макгинн, 59. Ле Маршан, 68. Мингс, 90+1. Камара, 90+1.
Судья: Аттуэлл.
Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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