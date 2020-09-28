3-й тур
Фулхэм
0:3
Астон Вилла
28.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дачники на дне. Фулхэм потерпел разгромное поражение от Астон Виллы

В Английской Премьер-лиге состоялся вынесенный на понедельник матч 3-го тура

  • 28.09.2020 21:51
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Дачники на дне. Фулхэм потерпел разгромное поражение от Астон Виллы
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28 сентября состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги.

«Фулхэм» потерпел разгромное поражение от «Астон Виллы» (0:3). Голы у гостей забили Грилиш, Хурихэйн и Мингс.

«Дачники» потерпели 3-е поражение в трех матчах и занимают последнее, 20-е место.

АПЛ. 3-й тур

«Фулхэм»  «Астон Вилла»  0:3

Голы: Грилиш, 4, Хурихэйн, 15, Мингс, 48.

«Фулхэм»: Ареола, Одуа, Рим, Тете (Камара, 39), Хектор (Ле Маршан, 58), Брайан, Кэрни, Замбо Ангисса, Митрович, Иван Кавалейру, Рид (Кебано, 78).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Хурихэйн (Рэмси, 77), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Накамба, 87), Трезеге (Траоре, 84), Уоткинс.

Предупреждения: Таргетт, 11. Рид, 11. Кэрни, 23. Брайан, 45+3. Одуа, 47. Макгинн, 59. Ле Маршан, 68. Мингс, 90+1. Камара, 90+1.

Судья: Аттуэлл.

Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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