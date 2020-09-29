Арсенал 5 лет не может обыграть клубы из топ-6 на выезде

«Арсенал» уступил «Ливерпулю» (1:3) в матче третьего тура АПЛ. Встреча состоялась на «Энфилде».

Лондонцы уже пять лет на выезде не могут обыграть команду большой шестерки. Безвыигрышная серия команда насчитывает 28 матчей. Серия длится с 2015 года, 2 080 дней.

Также «Арсенал» 8 лет не побеждает на «Энфилде» – стадионе «Ливерпуля».