Динамо - Гент: прогноз на матч Вячеслава Заховайло

Встреча состоится во вторник, 29 сентября

  • 29.09.2020 03:39
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Динамо - Гент: прогноз на матч Вячеслава Заховайло
© Facebook. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло составил прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» Киев - «Гент».

«Это будет сложный матч для «Динамо». Как уже говорил в интервью, это будет поединок психологии и концентрации. «Гент» в предыдущем матче нащупал слабые места украинской команды. В конце первого тайма бельгийцы поняли, на чем можно строить свою игру. Вопрос заключается в том, сможет ли «Динамо» контролировать игру? Для этого нужно владеть мячом 60-70% времени.

Я опасаюсь, что «Гент» будет использовать кроссы, угловые, штрафные и все стандарты, чтобы давить на центральную зону, где есть проблемы и нет стабильной игры у киевлян. Разговор о центре обороны, частенько ошибается и опорная зона - бывают потери мяча, нет быстрого перехода. Есть над чем работать.

Считаю, что «Динамо» пройдет в групповой этап Лиги чемпионов, но жду очень напряженный матч. Прогнозирую, что встреча завершится вничью», - сказал Заховайло.

Матч «Динамо» - «Гент» состоится 29 сентября на НСК «Олимпийский». Начало в 22:00. В первом матче «Динамо» победило со счетом 2:1. 

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Источник — Рейтинг букмекеров

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