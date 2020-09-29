ЗАВАЦКАЯ: «Порвала все струны на своих ракетках и играла ракеткой тренера»

Украинская теннисистка подвела итог своего выступления на Открытом чемпионате Франции

  • 29.09.2020 01:15
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ЗАВАЦКАЯ: «Порвала все струны на своих ракетках и играла ракеткой тренера»
© Instagram

Катарина Завацкая после поражения от Кики Бертенс в первом круге Ролан Гаррос, высказалась о своем матче.

«Получила незабываемый опыт от сегодняшнего дня, с точки зрения эмоций, ситуации, умственного духа, стойкости.
Все ещё трудно поверить, что именно произошло сегодня. Проиграть таким образом, возможно, одна из самых худших вещей, которые могут случиться с теннисистом, особенно в первом матче в основной сетке твоего любимого турнира, к сожалению, я порвала все струны на всех своих ракетках и играла третий сет ракеткой тренера.

Не так бы я хотела закончить матч. Очень не повезло, но с другой стороны довольна своим уровнем игры сегодня. Думаю что мне нужно пройти через эти испытания чтобы стать сильнее, и все эти тяжелые моменты закаляют меня. Спасибо моей команде за их поддержку! Спасибо, Ролан Гаррос», - написала Завацкая в Instagram.

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Источник — Instagram

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