ЗАВАЦКАЯ: «Порвала все струны на своих ракетках и играла ракеткой тренера»

Катарина Завацкая после поражения от Кики Бертенс в первом круге Ролан Гаррос, высказалась о своем матче.

«Получила незабываемый опыт от сегодняшнего дня, с точки зрения эмоций, ситуации, умственного духа, стойкости.

Все ещё трудно поверить, что именно произошло сегодня. Проиграть таким образом, возможно, одна из самых худших вещей, которые могут случиться с теннисистом, особенно в первом матче в основной сетке твоего любимого турнира, к сожалению, я порвала все струны на всех своих ракетках и играла третий сет ракеткой тренера.

Не так бы я хотела закончить матч. Очень не повезло, но с другой стороны довольна своим уровнем игры сегодня. Думаю что мне нужно пройти через эти испытания чтобы стать сильнее, и все эти тяжелые моменты закаляют меня. Спасибо моей команде за их поддержку! Спасибо, Ролан Гаррос», - написала Завацкая в Instagram.