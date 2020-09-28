Более 6 часов. Сыгран 8-й по продолжительности матч в истории тенниса

На Ролан Гаррос лишь Фабрис Санторо и Арно Клеман играли дольше в 2004 году

  • 28.09.2020 22:59
  • 1707 просмотров
  • 1 комментарий
Более 6 часов. Сыгран 8-й по продолжительности матч в истории тенниса
© Eurosport

В 1-м круге турнира Ролан Гаррос 2020 сыгран пятисетовый матч, ставший 8-м по продолжительности в истории тенниса.

Итальянец Лоренцо Джустино обыграл представителя Франции Корентена Муте со счетом 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, 18:16.

Продолжительность противостояния составила 6 часов 10 минут. И этой 8-й матч по длительности в истории теннис.

Кроме того, поединок стал вторым по длительности в истории Ролан Гаррос. Только Фабрис Санторо и Арно Клеман в 2004 году играли дольше (6 часов 33 минуты).

Рекорд в истории тенниса удерживает поединок Джона Иснера и Николя Маю, которые на Уимблдоне 2010 играли 11 часов в течение трех дней.

Самые продолжительные матчи в истории тенниса.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    zeka23
      zeka23, 28.09.2020 23:29
    0
    Ребята устроили эпичную рубку. Это достижение ценно еще и тем, что матч игрался на грунте, причем медленном, а это намного энергозатратнее, чем хард или трава.
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 28.09.2020 23:29
    0
    Ребята устроили эпичную рубку. Это достижение ценно еще и тем, что матч игрался на грунте, причем медленном, а это намного энергозатратнее, чем хард или трава.
    Ссылка
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