Более 6 часов. Сыгран 8-й по продолжительности матч в истории тенниса

В 1-м круге турнира Ролан Гаррос 2020 сыгран пятисетовый матч, ставший 8-м по продолжительности в истории тенниса.

Итальянец Лоренцо Джустино обыграл представителя Франции Корентена Муте со счетом 0:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), 2:6, 18:16.

Продолжительность противостояния составила 6 часов 10 минут. И этой 8-й матч по длительности в истории теннис.

Кроме того, поединок стал вторым по длительности в истории Ролан Гаррос. Только Фабрис Санторо и Арно Клеман в 2004 году играли дольше (6 часов 33 минуты).

Рекорд в истории тенниса удерживает поединок Джона Иснера и Николя Маю, которые на Уимблдоне 2010 играли 11 часов в течение трех дней.

Самые продолжительные матчи в истории тенниса.