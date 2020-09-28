Тренер Гента: «Контратаки – одна из сильных сторон Динамо»

Вим де Деккер – о матче Лиги чемпионов против «Динамо»

  • 28.09.2020 21:07
  • 499 просмотров
  • 3 комментария
Тренер Гента: «Контратаки – одна из сильных сторон Динамо»
© ФК Динамо. Вим де Деккер

Завтра, 29 сентября, «Динамо» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов дома примет «Гент» после выездной победы 2:1.

Главный тренер «Гента» Вим де Деккер поделился ожиданиями от матча:

- Приехал ли в Киев Одиджа-Офоэ? И какие шансы сыграть завтра у Чакветадзе?
- Одиджа травмированный и не приехал в Киев, Чакветадзе чувствует себя все лучше и лучше. Надеемся, что он будет готов. Медперсонал следит за ним. Еще один день есть, чтобы принять решение, будет ли он играть завтра. Посмотрим на него сегодня на тренировке.

- Вы новичок на посту главного тренера. «Гент» проходит через сложный период, насколько вам тяжело сейчас работать? Какие главные проблемы команды - с физикой или ментального характера?
- Да, у нас сложный период, и мне нелегко работать. Кроме того, времени мало, а нужен результат. Но я вижу как команда чувствует себя и играет все лучше и лучше. Конечно, не всегда все получается. Последний матч сыграли с «Левеном» плохо, нам не удалось победить. 

- Как оцениваете моральное состояние перед поединком с «Динамо»? В чем видите свой шанс и за счет каких слабых сторон киевлян хотите одержать победу?
- «Динамо» - это хорошая команда и играть с ними тяжело, но мы знаем, как противостоять киевлянам. Будем играть по-другому с ними.  У нас есть стимул выступать в Лиге чемпионов, не каждый раз выдается такой шанс. Мы покажем все, на что мы способны. Наше моральное состояние хорошее.

- В последнем матче с «Левеном» «Гент» играл осторожно. Будете ли вы так действовать завтра?
- Завтра увидите. Но, конечно, будем играть по-другому. Нам нужна победа. Ничья не устроит нас. Лига чемпионов -  особенный уровень. Мы сделаем все возможное, чтобы туда попасть.

- Расскажите про роль Пластуна и Безуса в команде.
- Все украинские футболисты очень важны для «Гента». Все они играли в матче против «Динамо». Роман Безус пропустит поединок. Игорь Пластун - опытный защитник, помогает молодым партнерам в тренировочном процессе и играх.

- Луческу не боится выбирать защитную тактику. Не боитесь ли вы напороться на контратаку?
- Да, одна из сильных сторон «Динамо» - садиться низко, а потом выбегать в контратаки, мы должны быть готовыми к этому. Нужно играть быстро, и создавать голевые моменты.

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Источник — ФК Динамо Киев

(7 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 21:16
    -1
    sahka1981, 28.09.2020 21:13
    Про Колос забыл, дятел!
    скоро колос села и царь воглове от имеет вас по новому!!!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 28.09.2020 21:13
    +1
    Maks7777, 28.09.2020 21:11
    Конечно,только так автобусс,а потом на первой в контратаку!!!По-другому не как!!!!так Блохин сборную тренировал ваш любимчик который Мирчу обсерелал не давно!!!!
    Про Колос забыл, дятел!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 21:11
    -2
    Конечно,только так автобусс,а потом на первой в контратаку!!!По-другому не как!!!!так Блохин сборную тренировал ваш любимчик который Мирчу обсерелал не давно!!!!
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 28.09.2020 21:13
    +1
    Maks7777, 28.09.2020 21:11
    Конечно,только так автобусс,а потом на первой в контратаку!!!По-другому не как!!!!так Блохин сборную тренировал ваш любимчик который Мирчу обсерелал не давно!!!!
    Про Колос забыл, дятел!
    Ссылка
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