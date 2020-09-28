Тренер Гента: «Контратаки – одна из сильных сторон Динамо»

Завтра, 29 сентября, «Динамо» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов дома примет «Гент» после выездной победы 2:1.
Главный тренер «Гента» Вим де Деккер поделился ожиданиями от матча:
- Приехал ли в Киев Одиджа-Офоэ? И какие шансы сыграть завтра у Чакветадзе?
- Одиджа травмированный и не приехал в Киев, Чакветадзе чувствует себя все лучше и лучше. Надеемся, что он будет готов. Медперсонал следит за ним. Еще один день есть, чтобы принять решение, будет ли он играть завтра. Посмотрим на него сегодня на тренировке.
- Вы новичок на посту главного тренера. «Гент» проходит через сложный период, насколько вам тяжело сейчас работать? Какие главные проблемы команды - с физикой или ментального характера?
- Да, у нас сложный период, и мне нелегко работать. Кроме того, времени мало, а нужен результат. Но я вижу как команда чувствует себя и играет все лучше и лучше. Конечно, не всегда все получается. Последний матч сыграли с «Левеном» плохо, нам не удалось победить.
- Как оцениваете моральное состояние перед поединком с «Динамо»? В чем видите свой шанс и за счет каких слабых сторон киевлян хотите одержать победу?
- «Динамо» - это хорошая команда и играть с ними тяжело, но мы знаем, как противостоять киевлянам. Будем играть по-другому с ними. У нас есть стимул выступать в Лиге чемпионов, не каждый раз выдается такой шанс. Мы покажем все, на что мы способны. Наше моральное состояние хорошее.
- В последнем матче с «Левеном» «Гент» играл осторожно. Будете ли вы так действовать завтра?
- Завтра увидите. Но, конечно, будем играть по-другому. Нам нужна победа. Ничья не устроит нас. Лига чемпионов - особенный уровень. Мы сделаем все возможное, чтобы туда попасть.
- Расскажите про роль Пластуна и Безуса в команде.
- Все украинские футболисты очень важны для «Гента». Все они играли в матче против «Динамо». Роман Безус пропустит поединок. Игорь Пластун - опытный защитник, помогает молодым партнерам в тренировочном процессе и играх.
- Луческу не боится выбирать защитную тактику. Не боитесь ли вы напороться на контратаку?
- Да, одна из сильных сторон «Динамо» - садиться низко, а потом выбегать в контратаки, мы должны быть готовыми к этому. Нужно играть быстро, и создавать голевые моменты.
Источник — ФК Динамо Киев
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