С одним украинцем. На ответный матч с Динамо прилетели 20 игроков Гента

Вим де Деккер привез в Киев Игоря Пластуна

  • 28.09.2020 18:39
  • 2302 просмотра
  • 2 комментария
С одним украинцем. На ответный матч с Динамо прилетели 20 игроков Гента
© ФК Гент

Главный тренер бельгийского «Гента» Вим Де Декер рассчитывает в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» на следующих 20 игроков.

Вратари: Руф, Коосеманс.

Защитники: Нгадеу, Кастро-Монтес, Мохаммади, Ботака, Фортуна, Годо, Пластун, Арсланаджич.

Полузащитники: Овусу, Чакветадзе, Самуаз, Марре, Кумс, Дорш.

Нападающие: Ньянгбо, Букари, Депуатр, Кляйндинст.

Отметим, что в составе присутствует украинский защитник Игорь Пластун. Еще два украинца сыграть не смогут, поэтому в Киев не полетели. В первом матче форвард Роман Яремчук травмировался, а хавбек Роман Безус был удален с поля.

Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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Источник — ФК Динамо Киев

(15 голосов)

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Комментарии
    OKs100
    online
      OKs100, 28.09.2020 19:40
    -1
    Такой Гент Динамо может не боятся. Хватит игры и в полноги.
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    samird
    online
      samird, 28.09.2020 19:23
    +2
    Динамовцам надо очень ответственно подойти к этому матчу. Генту терять нечего, а играть и забивать эта команда умеет. Даже без основного нападающего. При Хацкевиче и Михайличенко я уверен, что завтра вышли бы забрасывать шапками. Думаю, что при Луческу подобного быть не должно. А, если сыграют в свою силу, обязательнейших выиграют. Три года без основного раунда ЛЧ - это очень много для Динамо. Пора возвращаться в обойму!
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    samird
    online
      samird, 28.09.2020 19:23
    +2
    Динамовцам надо очень ответственно подойти к этому матчу. Генту терять нечего, а играть и забивать эта команда умеет. Даже без основного нападающего. При Хацкевиче и Михайличенко я уверен, что завтра вышли бы забрасывать шапками. Думаю, что при Луческу подобного быть не должно. А, если сыграют в свою силу, обязательнейших выиграют. Три года без основного раунда ЛЧ - это очень много для Динамо. Пора возвращаться в обойму!
    Ссылка
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