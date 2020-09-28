С одним украинцем. На ответный матч с Динамо прилетели 20 игроков Гента

Главный тренер бельгийского «Гента» Вим Де Декер рассчитывает в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с киевским «Динамо» на следующих 20 игроков.

Вратари: Руф, Коосеманс.

Защитники: Нгадеу, Кастро-Монтес, Мохаммади, Ботака, Фортуна, Годо, Пластун, Арсланаджич.

Полузащитники: Овусу, Чакветадзе, Самуаз, Марре, Кумс, Дорш.

Нападающие: Ньянгбо, Букари, Депуатр, Кляйндинст.

Отметим, что в составе присутствует украинский защитник Игорь Пластун. Еще два украинца сыграть не смогут, поэтому в Киев не полетели. В первом матче форвард Роман Яремчук травмировался, а хавбек Роман Безус был удален с поля.

Напомним, первый матч завершился выездной победой «Динамо» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится 29 сентября в Киеве, начало в 22:00. Победитель двухматчевого противостояния завоюет путевку в групповой этап Лиги чемпионов.