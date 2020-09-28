Иван ФЕДЫК: «После первого пропущенного мяча поменялся план на игру»

Наставник «Руха» – о поражении от «Десны»

  • 28.09.2020 18:19
  • 348 просмотров
  • 1 комментарий
Иван ФЕДЫК: «После первого пропущенного мяча поменялся план на игру»
© ФК Рух. Иван Федык

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение от черниговской «Десны» (1:3) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы очень серьезно готовились к этой игре. Пропустили быстрый гол с пенальти, после чего план на игру немного поменялся, потому что нужно было больше раскрываться и отыгрывать этот мяч. Мы отыгрались, но была вынужденная замена. Пока игроки только входили в игру, пропустили второй мяч. После этого во втором тайме было очень сложно отыграться», - сказал Федык.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.09.2020 19:34
    0
    Іван не твоя це команда. Це ФКЛ №2.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 28.09.2020 19:34
    0
    Іван не твоя це команда. Це ФКЛ №2.
    Ссылка
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