Иван ФЕДЫК: «После первого пропущенного мяча поменялся план на игру»

Главный тренер львовского «Руха» Иван Федык прокомментировал поражение от черниговской «Десны» (1:3) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мы очень серьезно готовились к этой игре. Пропустили быстрый гол с пенальти, после чего план на игру немного поменялся, потому что нужно было больше раскрываться и отыгрывать этот мяч. Мы отыгрались, но была вынужденная замена. Пока игроки только входили в игру, пропустили второй мяч. После этого во втором тайме было очень сложно отыграться», - сказал Федык.
Источник — Футбол 1/2/3
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