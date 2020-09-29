Во вторник, 29-го сентября состоится матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Ференцварощ» примет норвежский «Мольде».
Поединок пройдет на стадионе «Групама Арена» в городе Будапешт. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ференцварош – Мольде. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Ференцварош» – «Мольде» покажет телеканал «Футбол 3».
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Источник — Sport.ua
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