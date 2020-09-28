Александр ДЕНИСОВ: «Четыре мяча при Михайленко Днепр-1 не пропускал»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение «Днепра-1» от «Александрии» (1:4) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Перед Дмитрием Михайленко ставилась задача занять еврокубковое место. Теперь она перекочевала к Игору Йовичевичу. Первый результат – 1:4. Многие скажут, что нельзя делать какие-то выводы по первому матчу, но все как-то очень плохо. Четыре мяча при Михайленко «Днепр-1» еще не пропускал», - сказал Денисов.