Александр ДЕНИСОВ: «Четыре мяча при Михайленко Днепр-1 не пропускал»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение «Днепра-1» от «Александрии» (1:4) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.
«Перед Дмитрием Михайленко ставилась задача занять еврокубковое место. Теперь она перекочевала к Игору Йовичевичу. Первый результат – 1:4. Многие скажут, что нельзя делать какие-то выводы по первому матчу, но все как-то очень плохо. Четыре мяча при Михайленко «Днепр-1» еще не пропускал», - сказал Денисов.
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Источник — Великий футбол
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Первая лига - Прикарпатье.
Это то что српазу вспомнилось.
УПЛ - Колос, Шахтер,
Кубок - ДК.
Первая лига - Прикарпатье.
Это то что српазу вспомнилось.
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