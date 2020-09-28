Александр ДЕНИСОВ: «Четыре мяча при Михайленко Днепр-1 не пропускал»

Известный журналист – о первом матче Игора Йовичевича во главе днепрян

  • 28.09.2020 17:11
  • 855 просмотров
  • 2 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Четыре мяча при Михайленко Днепр-1 не пропускал»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал поражение «Днепра-1» от «Александрии» (1:4) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Перед Дмитрием Михайленко ставилась задача занять еврокубковое место. Теперь она перекочевала к Игору Йовичевичу. Первый результат – 1:4. Многие скажут, что нельзя делать какие-то выводы по первому матчу, но все как-то очень плохо. Четыре мяча при Михайленко «Днепр-1» еще не пропускал», - сказал Денисов.

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Источник — Великий футбол

(4 голоса)

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Комментарии
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 28.09.2020 17:56
    -1
    главное начать пропускать а там масть пойдёт
    Ссылка
    Alex Newman
      Alex Newman, 28.09.2020 17:27
    +2
    Пенисов совсем с головой не дружит.
    УПЛ - Колос, Шахтер,
    Кубок - ДК.
    Первая лига - Прикарпатье.
    Это то что српазу вспомнилось.
    Ссылка
    Alex Newman
    online
      Alex Newman, 28.09.2020 17:27
    +2
    Пенисов совсем с головой не дружит.
    УПЛ - Колос, Шахтер,
    Кубок - ДК.
    Первая лига - Прикарпатье.
    Это то что српазу вспомнилось.
    Ссылка
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