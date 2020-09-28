Колос сыграл вничью впервые с 22 сентября 2019 года

В 4-м туре завершились две рекордные безничейные серии «Колоса» - общая из 29 матчей (11 побед и 18 поражения) и домашняя - из 14 (+8-6).

До игры с «Ингульцом» ковалевцы последний раз подписывали мировую 22 сентября 2019 года - на своем поле с «Александрией» - 1:1. К слову, более продолжительные общие серии без ничьих имели только «Шахтер» (дважды) и «Динамо».

Самые продолжительные безничейные серии в чемпионатах Украины