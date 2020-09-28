Колос сыграл вничью впервые с 22 сентября 2019 года

Безничейная серия ковалевцев составила 29 матчей

  • 28.09.2020 16:08
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Колос сыграл вничью впервые с 22 сентября 2019 года
© ФК Колос

В 4-м туре завершились две рекордные безничейные серии «Колоса» - общая из 29 матчей (11 побед и 18 поражения) и домашняя - из 14 (+8-6).

До игры с «Ингульцом» ковалевцы последний раз подписывали мировую 22 сентября 2019 года - на своем поле с «Александрией» - 1:1. К слову, более продолжительные общие серии без ничьих имели только «Шахтер» (дважды) и «Динамо».

Самые продолжительные безничейные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Матч

Счет

33 (+32-1)

Шахтер

10.03.2012

21.04.2013

Днепр (г)

1:1

30 (+27-3)

Шахтер

24.04.2004

25.04.2005

Арсенал (г)

1:1

30 (+28-2)

Динамо

17.08.2008

23.08.2009

Ворскла (г)

1:1

29 (+11-18)

Колос

28.09.2019

27.09.2020

Ингулец (д)

0:0

28 (+23-5)

Шахтер

05.11.2018

07.10.2018

Заря (д)

1:1

26 (+22-4)

Шахтер

25.07.2010

14.05.2011

Ворскла (г)

1:1

25 (+11-14)

Торпедо

27.08.1995

31.05.1996

Динамо (д)

1:1

25 (+9-16)

Черноморец

01.11.2008

27.09.2009

Карпаты (д)

1:1

25 (+22-3)

Динамо

12.09.2015

09.09.2016

Шахтер (г)

1:1

24 (+11-13)

Карпаты

21.06.1999

10.05.2000

Днепр (г)

1:1
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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