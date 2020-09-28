Колос сыграл вничью впервые с 22 сентября 2019 года

В 4-м туре завершились две рекордные безничейные серии «Колоса» - общая из 29 матчей (11 побед и 18 поражения) и домашняя - из 14 (+8-6).
До игры с «Ингульцом» ковалевцы последний раз подписывали мировую 22 сентября 2019 года - на своем поле с «Александрией» - 1:1. К слову, более продолжительные общие серии без ничьих имели только «Шахтер» (дважды) и «Динамо».
Самые продолжительные безничейные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Матч
|
Счет
|
33 (+32-1)
|
Шахтер
|
10.03.2012
|
21.04.2013
|
Днепр (г)
|
1:1
|
30 (+27-3)
|
Шахтер
|
24.04.2004
|
25.04.2005
|
Арсенал (г)
|
1:1
|
30 (+28-2)
|
Динамо
|
17.08.2008
|
23.08.2009
|
Ворскла (г)
|
1:1
|
29 (+11-18)
|
Колос
|
28.09.2019
|
27.09.2020
|
Ингулец (д)
|
0:0
|
28 (+23-5)
|
Шахтер
|
05.11.2018
|
07.10.2018
|
Заря (д)
|
1:1
|
26 (+22-4)
|
Шахтер
|
25.07.2010
|
14.05.2011
|
Ворскла (г)
|
1:1
|
25 (+11-14)
|
Торпедо
|
27.08.1995
|
31.05.1996
|
Динамо (д)
|
1:1
|
25 (+9-16)
|
Черноморец
|
01.11.2008
|
27.09.2009
|
Карпаты (д)
|
1:1
|
25 (+22-3)
|
Динамо
|
12.09.2015
|
09.09.2016
|
Шахтер (г)
|
1:1
|
24 (+11-13)
|
Карпаты
|
21.06.1999
|
10.05.2000
|
Днепр (г)
|
1:1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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