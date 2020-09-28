Виктор ЛЕОНЕНКО: «Остап Маркевич скромничает, у него серьезная команда»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился впечатлениями о ничьей «Ворсклы» и «Мариуполя» (0:0) в 4-м туре УПЛ.

«От Пердуты как раз и не зависело, как он ударил. В этой ситуации выручил Гальчук. Много сил и энергии оставили на поле, а момент создали только один. Скорости отличные. Остап Маркевич скромничает, у него очень серьезная команда. Даже могу объяснить, почему многие моменты у «Мариуполя» не получаются. На таких скоростях очень сложно исполнить. Могли забить очень много, но отсутствует концовка атак», — считает Леоненко.