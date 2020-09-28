Илья БЛИЗНЮК: «Казалось, будет сенсация, но Шахтер все решил за две минуты»

Но вопросы к игре «горняков» в обороне остались, считает специалист

  • 28.09.2020 16:05
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Илья БЛИЗНЮК: «Казалось, будет сенсация, но Шахтер все решил за две минуты»
© Footboom. Илья Близнюк

Известный украинский тренер Илья Близнюк рассказал о победе «Шахтера» над «Олимпиком» (2:0) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Команды, которые выдерживали натиск «горняков», брали в этом чемпионате очки. Да, «Олимпик» неплохо держался до перерыва, к тому же, Кичак вдохновил партнеров по команде, парировав пенальти. Казалось, будет сенсация, но «Шахтер» за две минуты все решил. «Оранжево-черные» заслуженно взяли три очка, но вопросы по игре в обороне остались… Игру «Олимпика», конечно, усилили и разнообразили легионеры, которые дополняют друг друга. Однако, «Олимпику» нужно было обязательно забивать до перерыва, и если бы это случилось, «горнякам» пришлось бы раскрываться, что часто заканчивается для команды Каштру не очень хорошо», — считает Близнюк.

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Источник — zbirna.com

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