Первый новичок Йовичевича? Хавбек Шахтера близок к переходу в Днепр-1

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Пихаленок вскоре пополнит ряды «Днепра-1».
Стороны обсуждают последние детали аренды и опцию выкупа. О переговорах стало известно еще в середине сентября.
Отметим, что Пихаленок может стать первым новичком нового главного тренера днепрян Игора Йовичевича.
Воспитанник «Шахтера» был заигран за различные сборные Украины, провел 7 матчей за первую команду донецкого клуба и 40 матчей (6 голов) в составе «Мариуполя».
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Источник — Фан-сайт ФК Днепр
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