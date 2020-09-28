Первый новичок Йовичевича? Хавбек Шахтера близок к переходу в Днепр-1

Александр Пихаленок сменит клубную прописку

  • 28.09.2020 15:49
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Первый новичок Йовичевича? Хавбек Шахтера близок к переходу в Днепр-1
© ФК Мариуполь. Александр Пихаленок

23-летний полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Пихаленок вскоре пополнит ряды «Днепра-1».

Стороны обсуждают последние детали аренды и опцию выкупа. О переговорах стало известно еще в середине сентября.

Отметим, что Пихаленок может стать первым новичком нового главного тренера днепрян Игора Йовичевича.

Воспитанник «Шахтера» был заигран за различные сборные Украины, провел 7 матчей за первую команду донецкого клуба и 40 матчей (6 голов) в составе «Мариуполя».

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Источник — Фан-сайт ФК Днепр

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