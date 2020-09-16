Днепр-1 пытается договориться с Шахтером о переходе полузащитника

Днепровский «Днепр-1» после не совсем удачного старта в чемпионате Украины (ничья с «Ингульцом и поражение от «Олимпика»), вышел на трансферный рынок, чтобы усилить свой кадровый потенциал.

Днепровский клуб вышел с предложением на донецкий «Шахтер», чтобы пригласить в свои ряды 23-летнего полузащитника Александра Пихалёнка. Днепряне готовы вести переговоры как об аренде игрока «Шахтера», так и о выкупе его контракта. Окончательное решение в этом вопросе будет зависеть от главного тренера «Днепра-1» Дмитрия Михайленко, либо же нового наставника днепрян.

Вторую часть минувшего сезона Александр Пихалёнок, защищающий цвета молодежной сборной Украины, провел в аренде в «Мариуполе».