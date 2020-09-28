Шахтер добыл 1500-ю победу во всех турнирах

Поединок против «Олимпика» стал юбилейным для донецкого клуба

  • 28.09.2020 14:33
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Шахтер добыл 1500-ю победу во всех турнирах
© ФК Шахтер Донецк

27-го сентября в 4-м туре Премьер-лиги «оранжево-черные» обыграли «Олимпик» (2:0).

«Шахтер» добыл юбилейную, 1500-ю победу в официальных матчах во всех турнирах. Всего проведено 2979 игр. Также у «горняков» 679 ничьих и 800 поражений, забито 4898 мячей, пропущено — 3175.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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