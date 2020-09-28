ШЕВЧУК: «В этот вечер ни одна команда не могла противостоять Александрии»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями о победе «Александрии» над «Днепром-1» (4:1) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Александрия» сыграла с хорошей агрессией. Это их стиль. В этот вечер в УПЛ, наверное, ни одна команда не могла им противостоять. Если они играют дома с такой агрессией, прессингом, хорошо идут стандарты, то им очень тяжело противостоять», — отметил Шевчук.