ШЕВЧУК: «В этот вечер ни одна команда не могла противостоять Александрии»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями о победе «Александрии» над «Днепром-1» (4:1) в поединке 4-го тура УПЛ.
«Александрия» сыграла с хорошей агрессией. Это их стиль. В этот вечер в УПЛ, наверное, ни одна команда не могла им противостоять. Если они играют дома с такой агрессией, прессингом, хорошо идут стандарты, то им очень тяжело противостоять», — отметил Шевчук.
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Источник — Футбол 1/2/3
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