Андреа ПИРЛО: «В сложные моменты проявляется характер команды»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями о выездной ничьей с римской «Ромой» (2:2) во 2-м туре чемпионата Италии.
«В сложные моменты проявляется характер команды. Продолжаем сосредоточенно работать с учетом воскресного результата», — написал Пирло.
После двух сыгранных туров «Ювентус» занимает третье место в Серии А, имея в активе 4 очка.
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