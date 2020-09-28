Виктор ЛЕОНЕНКО: «Лучше проиграть один раз 1:4, чем четыре раза по 0:1»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко подвел итоги победы «Александрии» над «Днепром-1» (4:1) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Можно говорить, что лучше проиграть один раз 1:4, чем четыре раза по 0:1. Да лучше вообще не допускать таких ошибок. Иначе 0:1 будет постоянно. А Шарана я поздравляю. И хочу отметить Сергея Кузьменко, человек 8 лет старается. Никаких задержек нет, снимаю шляпу. Надо еще отметить «великолепную связку» Сваток — Дуглас», — отметил Леоненко.