Виктор ЛЕОНЕНКО: «Лучше проиграть один раз 1:4, чем четыре раза по 0:1»

Специалист прокомментировал победу «Александрии» над «Днепром-1»

  • 28.09.2020 13:46
  • 1235 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Лучше проиграть один раз 1:4, чем четыре раза по 0:1»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко подвел итоги победы «Александрии» над «Днепром-1» (4:1) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Можно говорить, что лучше проиграть один раз 1:4, чем четыре раза по 0:1. Да лучше вообще не допускать таких ошибок. Иначе 0:1 будет постоянно. А Шарана я поздравляю. И хочу отметить Сергея Кузьменко, человек 8 лет старается. Никаких задержек нет, снимаю шляпу. Надо еще отметить «великолепную связку» Сваток — Дуглас», — отметил Леоненко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности