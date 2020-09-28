Илья БЛИЗНЮК: «Решение пойти навстречу Динамо пошло не на пользу Минаю»

Специалист поделился мнением о победе киевлян в поединке 4-го тура УПЛ (4:0)

  • 28.09.2020 13:33
  • 980 просмотров
  • 2 комментария
Илья БЛИЗНЮК: «Решение пойти навстречу Динамо пошло не на пользу Минаю»
© ФК Шахтер Донецк. Илья Близнюк

Известный украинский тренер Илья Близнюк подвел итоги победы «Динамо» над «Минаем» (4:0) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Не на пользу «Минаю» пошло решение пойти навстречу «Динамо» и перенести поединок в Киев. В родных стенах киевляне чувствовали себя уверено, даже с учетом ротации состава. Уже в начале матча оборона «Миная» прозевала передачу на Супрягу, и динамовцы могли быстро открывать счет. Но даже незабитый пенальти не сбил с толку «бело-синих», которые еще до перерыва сняли все вопросы в этом противостоянии. «Динамо» на классе взяло три очка и с хорошим настроением готовится к ответному матчу квалификации Лиги чемпионов с Гентом», — считает Близнюк.

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Miroslav Scherbina
    online
      Miroslav Scherbina, 28.09.2020 14:09
    +2
    Дивакуватість мінаєфілів зашкалює. Вони надувають щоки, як сліпі кроти. От якби грали вдома, кажуть, то ховайся Динамо в кущ. Ще й вдома зіграють, в другому колі, й тоді все стане свої місця.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.09.2020 14:00
    +1
    Интересно,.он чтл думал, что Дмнамо в знак благодарности не будет им много забивать?
    Ссылка
    Miroslav Scherbina
    online
      Miroslav Scherbina, 28.09.2020 14:09
    +2
    Дивакуватість мінаєфілів зашкалює. Вони надувають щоки, як сліпі кроти. От якби грали вдома, кажуть, то ховайся Динамо в кущ. Ще й вдома зіграють, в другому колі, й тоді все стане свої місця.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 28.09.2020 14:00
    +1
    Интересно,.он чтл думал, что Дмнамо в знак благодарности не будет им много забивать?
    Ссылка
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