Илья БЛИЗНЮК: «Решение пойти навстречу Динамо пошло не на пользу Минаю»

Известный украинский тренер Илья Близнюк подвел итоги победы «Динамо» над «Минаем» (4:0) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Не на пользу «Минаю» пошло решение пойти навстречу «Динамо» и перенести поединок в Киев. В родных стенах киевляне чувствовали себя уверено, даже с учетом ротации состава. Уже в начале матча оборона «Миная» прозевала передачу на Супрягу, и динамовцы могли быстро открывать счет. Но даже незабитый пенальти не сбил с толку «бело-синих», которые еще до перерыва сняли все вопросы в этом противостоянии. «Динамо» на классе взяло три очка и с хорошим настроением готовится к ответному матчу квалификации Лиги чемпионов с Гентом», — считает Близнюк.