Андрей ПЯТОВ: «Возвращаем привычку побеждать!»

Вратарь «Шахтера» подвел итоги поединка с донецким «Олимпиком» (2:0)

  • 28.09.2020 13:10
  • 193 просмотра
  • 3 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Возвращаем привычку побеждать!»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

36-летний голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал победу над «Олимпиком» (2:0) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Возвращаем привычку побеждать! Хорошая работа, парни.

Футбол — это не только про победы. Даже если ты фаворит, ты можешь оступиться. Даже если ты готов на 100%, ты можешь проиграть. Не нужно искать виновных в прошлых ошибках.

Футбол — это про силу, психологию, мотивацию, желание. Футбол — это про команду.

Сегодня мы снова одна команда. Впереди долгий путь, и мы идем за очередным чемпионством вместе!», — написал Пятов в Instagram.

Пятов вышел в основном составе «Шахтера» и отыграл полный матч.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возвращаем привычку побеждать! Хорошая работа, парни @fcshakhtar Футбол – это не только про победы. Даже если ты фаворит, ты можешь оступиться. Даже если ты готов на 100%, ты можешь проиграть. Не нужно искать виновных в прошлых ошибках. Футбол – это про силу, психологию, мотивацию, желание. Футбол – это про команду. Сегодня мы снова одна команда. Впереди долгий путь и мы идем за очередным чемпионством вместе!

Публикация от Андрей Пятов (@piat30)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    erty
    online
      erty, 28.09.2020 13:47
    0
    это ПСЖ можно говорить про-после стольких чемпиоств подряд реально сложно искать мотивацию на турнир с соперниками которых выносишь каждый год-
    чемпион Франции- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20
    или Баварии можно говорить--после стольких чемпиоств подряд реально сложно искать мотивацию на турнир с соперниками которых выносишь каждый год-
    чемпион Германии- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
    а мега клюбу,пора научится не вылазить из трусов раньше времени
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 28.09.2020 13:38
    0
    после стольких чемпиоств подряд реально сложно искать мотивацию на турнир с соперниками которых выносишь каждый год. Но класс есть класс. Думаю 5-ое подряд никуда не денется
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 13:31
    -1
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 28.09.2020 13:47
    0
    это ПСЖ можно говорить про-после стольких чемпиоств подряд реально сложно искать мотивацию на турнир с соперниками которых выносишь каждый год-
    чемпион Франции- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20
    или Баварии можно говорить--после стольких чемпиоств подряд реально сложно искать мотивацию на турнир с соперниками которых выносишь каждый год-
    чемпион Германии- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
    а мега клюбу,пора научится не вылазить из трусов раньше времени
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 28.09.2020 13:38
    0
    после стольких чемпиоств подряд реально сложно искать мотивацию на турнир с соперниками которых выносишь каждый год. Но класс есть класс. Думаю 5-ое подряд никуда не денется
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности