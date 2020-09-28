Андрей ПЯТОВ: «Возвращаем привычку побеждать!»

36-летний голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал победу над «Олимпиком» (2:0) в поединке 4-го тура УПЛ.
«Возвращаем привычку побеждать! Хорошая работа, парни.
Футбол — это не только про победы. Даже если ты фаворит, ты можешь оступиться. Даже если ты готов на 100%, ты можешь проиграть. Не нужно искать виновных в прошлых ошибках.
Футбол — это про силу, психологию, мотивацию, желание. Футбол — это про команду.
Сегодня мы снова одна команда. Впереди долгий путь, и мы идем за очередным чемпионством вместе!», — написал Пятов в Instagram.
Пятов вышел в основном составе «Шахтера» и отыграл полный матч.
Возвращаем привычку побеждать! Хорошая работа, парни @fcshakhtar Футбол – это не только про победы. Даже если ты фаворит, ты можешь оступиться. Даже если ты готов на 100%, ты можешь проиграть. Не нужно искать виновных в прошлых ошибках. Футбол – это про силу, психологию, мотивацию, желание. Футбол – это про команду. Сегодня мы снова одна команда. Впереди долгий путь и мы идем за очередным чемпионством вместе!
Источник — Instagram
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чемпион Франции- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20
или Баварии можно говорить--после стольких чемпиоств подряд реально сложно искать мотивацию на турнир с соперниками которых выносишь каждый год-
чемпион Германии- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
а мега клюбу,пора научится не вылазить из трусов раньше времени
чемпион Франции- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20
или Баварии можно говорить--после стольких чемпиоств подряд реально сложно искать мотивацию на турнир с соперниками которых выносишь каждый год-
чемпион Германии- 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
а мега клюбу,пора научится не вылазить из трусов раньше времени
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