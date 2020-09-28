Андрей ПЯТОВ: «Возвращаем привычку побеждать!»

36-летний голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал победу над «Олимпиком» (2:0) в поединке 4-го тура УПЛ.

«Возвращаем привычку побеждать! Хорошая работа, парни.

Футбол — это не только про победы. Даже если ты фаворит, ты можешь оступиться. Даже если ты готов на 100%, ты можешь проиграть. Не нужно искать виновных в прошлых ошибках.

Футбол — это про силу, психологию, мотивацию, желание. Футбол — это про команду.

Сегодня мы снова одна команда. Впереди долгий путь, и мы идем за очередным чемпионством вместе!», — написал Пятов в Instagram.

Пятов вышел в основном составе «Шахтера» и отыграл полный матч.