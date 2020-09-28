ВИДЕО. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Лестер не хотел играть в футбол, одни контратаки»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неожиданное поражение со счетом 2:5 в матче АПЛ против «Лестера».
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Источник — Sport.ua
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Челси в финале ЛЧ был и брал
Атлетико 2 финала ЛЧ и чемпионство советую посмотреть игры Реал атлантику два кинжальные выпада Торреса и 2 гола
Свежий пример Интер
Ну и Динамо в двух матчах Барсу 7-0 делало
Челси в финале ЛЧ был и брал
Атлетико 2 финала ЛЧ и чемпионство советую посмотреть игры Реал атлантику два кинжальные выпада Торреса и 2 гола
Свежий пример Интер
Ну и Динамо в двух матчах Барсу 7-0 делало
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