ВИДЕО. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Лестер не хотел играть в футбол, одни контратаки»

Наставник прокомментировал крупное поражение в АПЛ

  • 28.09.2020 12:11
  • 2572 просмотра
  • 16 комментариев
ВИДЕО. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Лестер не хотел играть в футбол, одни контратаки»
© Skysports.com

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал неожиданное поражение со счетом 2:5 в матче АПЛ против «Лестера».

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.09.2020 13:44
    0
    Однажды Пеп поймет что его тики така уже не даст результат. Но судя по все он по другому не умеет!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 13:41
    0
    mayakovskiy1, 28.09.2020 12:36
    Это из серии суперкубок Шахта -Динамо. Раз в год и палка стреляет. Но автобус это путь вникуда. Поэтому Сити останется Сити, а Лестер лестером
    С таким в никуда автобус:
    Челси в финале ЛЧ был и брал
    Атлетико 2 финала ЛЧ и чемпионство советую посмотреть игры Реал атлантику два кинжальные выпада Торреса и 2 гола
    Свежий пример Интер
    Ну и Динамо в двух матчах Барсу 7-0 делало
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    erty
    online
      erty, 28.09.2020 13:25
    +1
    играли на контрах?так это было дело Лестера,как играть,отличный матч семь ударов-семь в створ ворот,правда три пенала,но это не нарисованные ,как у кого-то.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 13:18
    +1
    umnuy2, 28.09.2020 13:13
    Перестал нашего рыжего выпускать-получи,фартуна отвернулась
    Вони Зіну в Наполі продадуть. Дивись тільки розмови ведуться про перехід, а неполітанцям вже "пре"...
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.09.2020 13:13
    0
    Перестал нашего рыжего выпускать-получи,фартуна отвернулась
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.09.2020 13:11
    +1
    Вы тоже своей тики такой достали уже
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    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 28.09.2020 13:10
    +1
    mayakovskiy1, 28.09.2020 12:36
    Это из серии суперкубок Шахта -Динамо. Раз в год и палка стреляет. Но автобус это путь вникуда. Поэтому Сити останется Сити, а Лестер лестером
    А Ман.Сити пока даже достичь уровень Атлетико Мадрид в ЛЧ не может, хоть у тех "дорога в никуда")
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 28.09.2020 12:47
    +2
    mayakovskiy1, 28.09.2020 12:36
    Это из серии суперкубок Шахта -Динамо. Раз в год и палка стреляет. Но автобус это путь вникуда. Поэтому Сити останется Сити, а Лестер лестером
    Нормально так 5 голешников пижонам закатили. Думаю мало кто отказался бы от такого автобуса.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 28.09.2020 12:46
    -1
    Сергей 1, 28.09.2020 12:33
    Просто тикисрака это вчерашний день. Пора бы уже это понять
    Автобус сегодняшний. А автобус в дождь это вообще тактика будущего
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 12:42
    +1
    Готується замінити Каштру....
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 12:40
    -4
    mayakovskiy1, 28.09.2020 12:36
    Это из серии суперкубок Шахта -Динамо. Раз в год и палка стреляет. Но автобус это путь вникуда. Поэтому Сити останется Сити, а Лестер лестером
    +
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 28.09.2020 12:36
    -9
    Это из серии суперкубок Шахта -Динамо. Раз в год и палка стреляет. Но автобус это путь вникуда. Поэтому Сити останется Сити, а Лестер лестером
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 28.09.2020 12:33
    +3
    Просто тикисрака это вчерашний день. Пора бы уже это понять
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 12:30
    +2
    Кого то это напоминает. Это Англия только а не Украина
    Ссылка
    osa110
      osa110, 28.09.2020 12:27
    +1
    он забыл добавить в "МОЙ" футбол,
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 28.09.2020 12:23
    +4
    Иногда мне кажется что он бредет(((
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 28.09.2020 12:23
    +4
    Иногда мне кажется что он бредет(((
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 28.09.2020 12:33
    +3
    Просто тикисрака это вчерашний день. Пора бы уже это понять
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 28.09.2020 12:47
    +2
    mayakovskiy1, 28.09.2020 12:36
    Это из серии суперкубок Шахта -Динамо. Раз в год и палка стреляет. Но автобус это путь вникуда. Поэтому Сити останется Сити, а Лестер лестером
    Нормально так 5 голешников пижонам закатили. Думаю мало кто отказался бы от такого автобуса.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 12:30
    +2
    Кого то это напоминает. Это Англия только а не Украина
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 28.09.2020 13:25
    +1
    играли на контрах?так это было дело Лестера,как играть,отличный матч семь ударов-семь в створ ворот,правда три пенала,но это не нарисованные ,как у кого-то.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 13:18
    +1
    umnuy2, 28.09.2020 13:13
    Перестал нашего рыжего выпускать-получи,фартуна отвернулась
    Вони Зіну в Наполі продадуть. Дивись тільки розмови ведуться про перехід, а неполітанцям вже "пре"...
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.09.2020 13:11
    +1
    Вы тоже своей тики такой достали уже
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 28.09.2020 13:10
    +1
    mayakovskiy1, 28.09.2020 12:36
    Это из серии суперкубок Шахта -Динамо. Раз в год и палка стреляет. Но автобус это путь вникуда. Поэтому Сити останется Сити, а Лестер лестером
    А Ман.Сити пока даже достичь уровень Атлетико Мадрид в ЛЧ не может, хоть у тех "дорога в никуда")
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 28.09.2020 12:42
    +1
    Готується замінити Каштру....
    Ссылка
    osa110
      osa110, 28.09.2020 12:27
    +1
    он забыл добавить в "МОЙ" футбол,
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.09.2020 13:44
    0
    Однажды Пеп поймет что его тики така уже не даст результат. Но судя по все он по другому не умеет!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 13:41
    0
    mayakovskiy1, 28.09.2020 12:36
    Это из серии суперкубок Шахта -Динамо. Раз в год и палка стреляет. Но автобус это путь вникуда. Поэтому Сити останется Сити, а Лестер лестером
    С таким в никуда автобус:
    Челси в финале ЛЧ был и брал
    Атлетико 2 финала ЛЧ и чемпионство советую посмотреть игры Реал атлантику два кинжальные выпада Торреса и 2 гола
    Свежий пример Интер
    Ну и Динамо в двух матчах Барсу 7-0 делало
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 28.09.2020 13:13
    0
    Перестал нашего рыжего выпускать-получи,фартуна отвернулась
    Ссылка
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