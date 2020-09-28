ФОТО. Шахаб ЗАХЕДИ: «Представьте, каково это — летать»

25-летний иранский форвард донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди принял участие в поединке 4-го тура УПЛ с донецким «Шахтером» (0:2).
«Это просто взлет. Представьте, как это — летать», — написал Шахаб в Insatgram, комментируя фото с матча.
В текущем сезоне Захеди провел за «Олимпик» 4 матча во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
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Источник — Instagram
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