Цифры и факты. Важнейшие события 4-го тура УПЛ

Sport.ua собрал важнейшие событий минувшего тура в статистическом разрезе

  • 28.09.2020 11:38
  • 207 просмотров
  • 0 комментариев
Цифры и факты. Важнейшие события 4-го тура УПЛ
© ФК Динамо

Самые главные цифры и факты четвертого тура УПЛ - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо», обыграв «Минай», впервые с 18 августа 2018 года занимает верхнюю строчку в турнирной таблице.

Мирча Луческу празднует 400-ю викторию на посту главного тренера украинских клубов (ЧУ - 275, КУ - 57, СК - 6, ЕК - 62).

Динамовцы становятся первой командой, проведшей 450 сухих матчей в УПЛ.

65-й гол в карьере забивает Виктор Цыганков (ЧУ - 51, КУ - 3, ЕК - 8, СУ - 3).

«Шахтер» 3-й раз подряд берет верх над «Олимпиком», забив при этом 9 мячей и не пропустив ни одного.

Горняки, одержавшие 3-ю победу подряд на своем поле (мячи 7-1), продлевают общую беспроигрышную серию до 13 матчей (+9=4), а домашнюю - до 37 (+31=6).

Оранжево-черные забивают сине-голубым во всех 15 встречах в УПЛ.

Андрей Пятов становится 10-м игроком, выступавшим в 18 чемпионатах Украины.

150-й матч в УПЛ в рядах «Шахтера» проводит Марлос.


ФК Шахтер

Жуниор Мораес становится 8-м бомбардиром, забившим 125 мячей за украинские команды за годы независимости (ЧУ - 97, КУ - 6, СК - 1, ЕК - 21).

Жуниор Мораес, забивший 40-й мяч в премьер-лиге в составе горняков, становится автором 20-го гола оранжево-черных в домашних баталиях с «олимпийцами».

Жуниор Мораес 14-й раз поражает ворота «Олимпика» (ЧУ - 13, КУ - 1). Больше мячей одному клубу забивали только Андрей Воробей «Кривбассу» - 16 и Сергей Назаренко донецкому «Металлургу» - 15.

20-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Ворсклы» проводит Юрий Максимов (+8=6-6, 23-22).

Полтавчане сохраняют свои ворота в неприкосновенности 270 минут кряду.

Завершается безничейная серия «Мариуполя», которая составила 10 игр (+7-3). Последнюю мировую азовцы подписали 13 июня 2020 года - 1:1 дома с… «Ворсклой».

Оранжево-синие проводят 60-й сухой матч на чужих полях.

Мариупольцы 3-ю встречу подряд заканчивают не в полном составе.

«Заря» одерживает 10-ю крупную победу в гостях.

Александр Гладкий, оформив дубль, с 86 голами выходит на 10-е место в списке лучших бомбардиров УПЛ, обойдя Тимерлана Гусейнова.

Александр Гладкий становится вторым игроком после Сергея Мизина, сделавшим дубли в рядах 6 клубов.

Владлен Юрченко на 322-й минуте прерывает безголевую серию черно-бело-красных в поединках с сине-золотыми.

«Львов», впервые уступив «Заре», терпит в общем 6-е поражение подряд (мячи 4-22), повторяя личный антирекорд, а в родных стенах - 4-е (мячи 3-15).

Обновляют подопечные Георгия Цецадзе и еще два своих «рекорда», продлив безвыигрышную серию до 16 игр (=6-10), а с пропущенными голами - до 13.

Львовяне не забивают луганчанам 4-й матч кряду, как в общем (408 минут), так и дома (365 минут).

Сергей Борзенко проводит 50-й поединок в УПЛ в качестве капитана «Львова».

Два личных достижения обновляет «Десна», забивая на своем поле 9 игр подряд и реализовав 10-й пенальти кряду.

Домашняя безничейная серия подопечных Александра Рябоконя достигает 11 матчей (+7-4).

Черниговцы повторяют клубный антирекорд, пропуская в родных стенах 7 встреч подряд.

Максим Дегтярев становится автором 100-го гола «Десны» в элитном дивизионе.

Завершаются две рекордные безничейные серии «Колоса» - общая из 29 игр (+11-18) и домашняя - из 14 (+8-6). Последний раз ковалевцы подписывали мировую 22 сентября 2019 года - 1:1 дома с «Александрией».

«Александрия» выигрывает у «Днепра-1» во всех 3-х поединках в УПЛ (мячи 8-2).

Команды Владимира Шарана одерживают 70-ю победу во всех официальных турнирах (ЧУ - 64, КУ - 5, ЕК - 1).

Валерий Лучкевич становится автором 250-го гола черно-желто-зеленых при Шаране (ЧУ - 217, КУ - 23, ЕК - 10).

3-й раз поражает ворота днепрян Максим Третьяков.

Александрийцы пропускают 13 игр кряду.

«Днепр-1», заработавший 3-ю «баранку» подряд (мячи 3-9), терпит 10-е поражение на чужих полях.

Черно-желтые обновляют 3 личных рекорда, продлив безничейную гостевую серию до 7 матчей (+2-5), общую голевую - до 9, а выездную - до 5.

Команды Игоря Йовичевича терпят 20-е поражение в премьер-лиге.


СК Днепр-1

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Вадим Парамонов («Рух»), 1-й - Донатас Казлаускас («Львов»), Рустам Ахмедзаде и Шемми Майембе (оба - «Минай»), ставший первым игроком из Замбии в УПЛ.

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Павел Полегенько («Десна»), во 2-м - Владимир Белоцерковец («Ингулец»).

85-й мяч в премьер-лиге забивает Александр Гладкий (первый в ворота «Львова»), 20-й - Виктор Коваленко, 15-й - Максим Третьяков.

В 7-й команде элиты открывает голевой счет Александр Гладкий, в 3-й - Александр Андриевский («Динамо»), во 2-й - Юрий Климчук («Рух»).

15-й дубль в УПЛ делает Александр Гладкий, 3-й - Артем Громов.

Филипп Будковский становится автором 50-го гола хозяев в сезоне-2020/21.

3-й раз не забивает с «точки» Алан Патрик.

4-ю пенальтийскую дуэль из 9 выигрывает Артем Кичак.

Александр Сваток становится автором первого автогола «Днепра-1» в элитном дивизионе, а Мислав Матич - «Миная».

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Дмитрий Павлиш (в 3-й игре) и Никита Петерман (в 10-й).

125-й матч в УПЛ проводит арбитр из Черноморска Александр Дердо, 50-й - херсонец Игорь Пасхал, 10-й - Александр Омельченко из Славянска.

50-й пенальти назначает харьковчанин Анатолий Абдула, в том числе 30-й в пользу хозяев.

10-й раз удаляет игрока гостей киевский рефери Владимир Новохатний.

Читайте также: Разгром от Динамо, смена лидера, неудачный дебют Йовичевича, победа Шахтера

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности