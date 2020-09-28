Цифры и факты. Важнейшие события 4-го тура УПЛ

Самые главные цифры и факты четвертого тура УПЛ - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо», обыграв «Минай», впервые с 18 августа 2018 года занимает верхнюю строчку в турнирной таблице.

Мирча Луческу празднует 400-ю викторию на посту главного тренера украинских клубов (ЧУ - 275, КУ - 57, СК - 6, ЕК - 62).

Динамовцы становятся первой командой, проведшей 450 сухих матчей в УПЛ.

65-й гол в карьере забивает Виктор Цыганков (ЧУ - 51, КУ - 3, ЕК - 8, СУ - 3).

«Шахтер» 3-й раз подряд берет верх над «Олимпиком», забив при этом 9 мячей и не пропустив ни одного.

Горняки, одержавшие 3-ю победу подряд на своем поле (мячи 7-1), продлевают общую беспроигрышную серию до 13 матчей (+9=4), а домашнюю - до 37 (+31=6).

Оранжево-черные забивают сине-голубым во всех 15 встречах в УПЛ.

Андрей Пятов становится 10-м игроком, выступавшим в 18 чемпионатах Украины.

150-й матч в УПЛ в рядах «Шахтера» проводит Марлос.



ФК Шахтер

Жуниор Мораес становится 8-м бомбардиром, забившим 125 мячей за украинские команды за годы независимости (ЧУ - 97, КУ - 6, СК - 1, ЕК - 21).

Жуниор Мораес, забивший 40-й мяч в премьер-лиге в составе горняков, становится автором 20-го гола оранжево-черных в домашних баталиях с «олимпийцами».

Жуниор Мораес 14-й раз поражает ворота «Олимпика» (ЧУ - 13, КУ - 1). Больше мячей одному клубу забивали только Андрей Воробей «Кривбассу» - 16 и Сергей Назаренко донецкому «Металлургу» - 15.

20-й матч в УПЛ на посту главного тренера «Ворсклы» проводит Юрий Максимов (+8=6-6, 23-22).

Полтавчане сохраняют свои ворота в неприкосновенности 270 минут кряду.

Завершается безничейная серия «Мариуполя», которая составила 10 игр (+7-3). Последнюю мировую азовцы подписали 13 июня 2020 года - 1:1 дома с… «Ворсклой».

Оранжево-синие проводят 60-й сухой матч на чужих полях.

Мариупольцы 3-ю встречу подряд заканчивают не в полном составе.

«Заря» одерживает 10-ю крупную победу в гостях.

Александр Гладкий, оформив дубль, с 86 голами выходит на 10-е место в списке лучших бомбардиров УПЛ, обойдя Тимерлана Гусейнова.

Александр Гладкий становится вторым игроком после Сергея Мизина, сделавшим дубли в рядах 6 клубов.

Владлен Юрченко на 322-й минуте прерывает безголевую серию черно-бело-красных в поединках с сине-золотыми.

«Львов», впервые уступив «Заре», терпит в общем 6-е поражение подряд (мячи 4-22), повторяя личный антирекорд, а в родных стенах - 4-е (мячи 3-15).

Обновляют подопечные Георгия Цецадзе и еще два своих «рекорда», продлив безвыигрышную серию до 16 игр (=6-10), а с пропущенными голами - до 13.

Львовяне не забивают луганчанам 4-й матч кряду, как в общем (408 минут), так и дома (365 минут).

Сергей Борзенко проводит 50-й поединок в УПЛ в качестве капитана «Львова».

Два личных достижения обновляет «Десна», забивая на своем поле 9 игр подряд и реализовав 10-й пенальти кряду.

Домашняя безничейная серия подопечных Александра Рябоконя достигает 11 матчей (+7-4).

Черниговцы повторяют клубный антирекорд, пропуская в родных стенах 7 встреч подряд.

Максим Дегтярев становится автором 100-го гола «Десны» в элитном дивизионе.

Завершаются две рекордные безничейные серии «Колоса» - общая из 29 игр (+11-18) и домашняя - из 14 (+8-6). Последний раз ковалевцы подписывали мировую 22 сентября 2019 года - 1:1 дома с «Александрией».

«Александрия» выигрывает у «Днепра-1» во всех 3-х поединках в УПЛ (мячи 8-2).

Команды Владимира Шарана одерживают 70-ю победу во всех официальных турнирах (ЧУ - 64, КУ - 5, ЕК - 1).

Валерий Лучкевич становится автором 250-го гола черно-желто-зеленых при Шаране (ЧУ - 217, КУ - 23, ЕК - 10).

3-й раз поражает ворота днепрян Максим Третьяков.

Александрийцы пропускают 13 игр кряду.

«Днепр-1», заработавший 3-ю «баранку» подряд (мячи 3-9), терпит 10-е поражение на чужих полях.

Черно-желтые обновляют 3 личных рекорда, продлив безничейную гостевую серию до 7 матчей (+2-5), общую голевую - до 9, а выездную - до 5.

Команды Игоря Йовичевича терпят 20-е поражение в премьер-лиге.



СК Днепр-1

50-й матч в чемпионатах Украины проводит Вадим Парамонов («Рух»), 1-й - Донатас Казлаускас («Львов»), Рустам Ахмедзаде и Шемми Майембе (оба - «Минай»), ставший первым игроком из Замбии в УПЛ.

В 4-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Павел Полегенько («Десна»), во 2-м - Владимир Белоцерковец («Ингулец»).

85-й мяч в премьер-лиге забивает Александр Гладкий (первый в ворота «Львова»), 20-й - Виктор Коваленко, 15-й - Максим Третьяков.

В 7-й команде элиты открывает голевой счет Александр Гладкий, в 3-й - Александр Андриевский («Динамо»), во 2-й - Юрий Климчук («Рух»).

15-й дубль в УПЛ делает Александр Гладкий, 3-й - Артем Громов.

Филипп Будковский становится автором 50-го гола хозяев в сезоне-2020/21.

3-й раз не забивает с «точки» Алан Патрик.

4-ю пенальтийскую дуэль из 9 выигрывает Артем Кичак.

Александр Сваток становится автором первого автогола «Днепра-1» в элитном дивизионе, а Мислав Матич - «Миная».

1-ю красную карточку в карьере зарабатывают Дмитрий Павлиш (в 3-й игре) и Никита Петерман (в 10-й).

125-й матч в УПЛ проводит арбитр из Черноморска Александр Дердо, 50-й - херсонец Игорь Пасхал, 10-й - Александр Омельченко из Славянска.

50-й пенальти назначает харьковчанин Анатолий Абдула, в том числе 30-й в пользу хозяев.

10-й раз удаляет игрока гостей киевский рефери Владимир Новохатний.

Читайте также: Разгром от Динамо, смена лидера, неудачный дебют Йовичевича, победа Шахтера