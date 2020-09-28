СУРКИС: «Понимаю, что Луческу захочет усиления, если выйдем в группу ЛЧ»

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал понять, что готов к расходам на новых игроков, если киевляне по итогам противостояния с «Гентом» выйдут в групповой этап Лиги чемпионов.

«Мне нравится, прежде всего, дисциплина на футбольном поле. А, если есть дисциплина, то придут и голы, и результаты, и игра. Все должно начинаться с дисциплины. То, что за такой короткий период времени это налажено — видно невооруженным глазом. Даст Бог, мы попадем в Лигу чемпионов и Мирча Луческу захочет усилиться какими-то футболистами. Я это понимаю. У нас много молодежи и не так много опытных футболистов».

«Говорить о том, что игра «Динамо» сейчас прямо — супер, наверное, нельзя. Но главный тренер это понимает, он работает и потому при счете 4:0 он не садится на скамейку, а требует выполнять все то, что необходимо», - сказал Суркис в комментарии Футбол 1.