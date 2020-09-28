СУРКИС: «Понимаю, что Луческу захочет усиления, если выйдем в группу ЛЧ»

Игорь Суркис готов к приобретению новых игроков

  • 28.09.2020 11:11
  • 4365 просмотров
  • 6 комментариев
СУРКИС: «Понимаю, что Луческу захочет усиления, если выйдем в группу ЛЧ»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис дал понять, что готов к расходам на новых игроков, если киевляне по итогам противостояния с «Гентом» выйдут в групповой этап Лиги чемпионов.

«Мне нравится, прежде всего, дисциплина на футбольном поле. А, если есть дисциплина, то придут и голы, и результаты, и игра. Все должно начинаться с дисциплины. То, что за такой короткий период времени это налажено — видно невооруженным глазом. Даст Бог, мы попадем в Лигу чемпионов и Мирча Луческу захочет усилиться какими-то футболистами. Я это понимаю. У нас много молодежи и не так много опытных футболистов».

«Говорить о том, что игра «Динамо» сейчас прямо — супер, наверное, нельзя. Но главный тренер это понимает, он работает и потому при счете 4:0 он не садится на скамейку, а требует выполнять все то, что необходимо», - сказал Суркис в комментарии Футбол 1.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(19 голосов)

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Комментарии
    симон петлюра
      симон петлюра, 28.09.2020 12:18
    0
    Окно закрываеться 5 октября включительно
    Ссылка
    movkli
      movkli, 28.09.2020 12:17
    0
    Микола Унгурян, 28.09.2020 11:28
    враховуючи що трансферне вікно закривається то вже не в цьому сезоні ЛЧ.
    а, враховуючи підбір команд, який буде в ЛЧ, то на євровесну в ЛЧ навряд чи зможуть претендувати.
    игра завтра, окно закрывается до 01.10
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 28.09.2020 12:16
    +1
    Аа Бб, 28.09.2020 11:39
    Ну понятно, выход в группу ЛЧ это уже 15 млн евро.
    Не 15 а больше 30 кафициэнт клуба учитываетбся
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 28.09.2020 12:11
    +1
    Залишилось 3 дня щоб когось підписати. Ще можна буде підписати вільних агентів, які, здається, можуть приходити коли завгодно.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 28.09.2020 11:39
    +1
    Ну понятно, выход в группу ЛЧ это уже 15 млн евро.
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 28.09.2020 11:28
    -5
    враховуючи що трансферне вікно закривається то вже не в цьому сезоні ЛЧ.
    а, враховуючи підбір команд, який буде в ЛЧ, то на євровесну в ЛЧ навряд чи зможуть претендувати.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 28.09.2020 12:16
    +1
    Аа Бб, 28.09.2020 11:39
    Ну понятно, выход в группу ЛЧ это уже 15 млн евро.
    Не 15 а больше 30 кафициэнт клуба учитываетбся
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 28.09.2020 12:11
    +1
    Залишилось 3 дня щоб когось підписати. Ще можна буде підписати вільних агентів, які, здається, можуть приходити коли завгодно.
    Ссылка
    Аа Бб
      Аа Бб, 28.09.2020 11:39
    +1
    Ну понятно, выход в группу ЛЧ это уже 15 млн евро.
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 28.09.2020 12:18
    0
    Окно закрываеться 5 октября включительно
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 28.09.2020 12:17
    0
    Микола Унгурян, 28.09.2020 11:28
    враховуючи що трансферне вікно закривається то вже не в цьому сезоні ЛЧ.
    а, враховуючи підбір команд, який буде в ЛЧ, то на євровесну в ЛЧ навряд чи зможуть претендувати.
    игра завтра, окно закрывается до 01.10
    Ссылка
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