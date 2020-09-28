ГАВРИЛОВА: «Играть против Ястремской при хорошей погоде было бы сложнее»

Австралийка Дарья Гаврилова прокомментировала свою победу над Даяной Ястремской (4:6, 3:6) в первом круге Ролан Гаррос.

«Наверное, сегодня погодные условия были больше на руку мне. Играть против Даяны при хорошей погоде или даже в зале было бы намного сложнее. Ей удобно, когда идеальные условия, тогда она может бить со всей силы. А сегодня был дождь и мячи тяжелые, мне было легче доставать её атакующие удары, я резала, меняла ритм… Когда я посмотрела прогноз погоды, то подумала: «Супер! Отлично!». Хорошо, что в этом году на кортах есть искусственное освещение, иначе мы бы завтра играли. Если честно, я даже не поняла, что в этом году поменяли мячи: с «Babolat» перешли на «Wilson».

Что касается следующего матча, то я не помню, играли ли мы с Эжени Бушар в WTA? Для меня уже успех то, что я играю на Ролан Гаррос. Я постараюсь показать лучшее, что могу, и, если честно, мне нравится, что я сыграю именно с такой соперницей как Бушар, мне интересно играть с такими теннисистками как Эжени», - сказала Гаврилова.