ГАВРИЛОВА: «Играть против Ястремской при хорошей погоде было бы сложнее»

Австалийская теннисистка выбила украинку из Ролан Гаррос

  • 28.09.2020 10:54
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ГАВРИЛОВА: «Играть против Ястремской при хорошей погоде было бы сложнее»
© Jimmie48 Photography

Австралийка Дарья Гаврилова прокомментировала свою победу над Даяной Ястремской (4:6, 3:6) в первом круге Ролан Гаррос.

«Наверное, сегодня погодные условия были больше на руку мне. Играть против Даяны при хорошей погоде или даже в зале было бы намного сложнее. Ей удобно, когда идеальные условия, тогда она может бить со всей силы. А сегодня был дождь и мячи тяжелые, мне было легче доставать её атакующие удары, я резала, меняла ритм… Когда я посмотрела прогноз погоды, то подумала: «Супер! Отлично!». Хорошо, что в этом году на кортах есть искусственное освещение, иначе мы бы завтра играли. Если честно, я даже не поняла, что в этом году поменяли мячи: с «Babolat» перешли на «Wilson».

Что касается следующего матча, то я не помню, играли ли мы с Эжени Бушар в WTA? Для меня уже успех то, что я играю на Ролан Гаррос. Я постараюсь показать лучшее, что могу, и, если честно, мне нравится, что я сыграю именно с такой соперницей как Бушар, мне интересно играть с такими теннисистками как Эжени», - сказала Гаврилова.

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Источник — Большой теннис Украины

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