Александр Гладкий признан лучшим игроком четвертого тура УПЛ

УПЛ по итогам четвертого тура чемпионата лучшим футболистом признала форварда «Зари» Александра Гладкого.
33-летний футболист отметился дублем в матче со «Львовом» (5:0). В голосовании Гладкий обошел хавбека «Александрии» Валерия Лучкевича.
Отметим, что Александр Гладкий повторил рекорд Сергея Мизина.
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Источник — УПЛ
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