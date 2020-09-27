Александр Гладкий повторил рекорд Сергея Мизина

В матче со «Львовом» (5:0) Александр Гладкий сделал 15-й дубль в чемпионатах Украины. 8 раз он забивал по два мяча за игру, выступая за «Шахтера», 3 - за «Карпаты», по 1 - за «Харьков», «Днепр», «Черноморец» и «Зарю». Между тем, сделав дубль в рядах уже 6-го клуба, Александр повторил рекорд УПЛ, принадлежащий Сергею Мизину.

К слову, дубль в поединке с львовянами Гладкий сделал почти через 14 лет после премьерного в октябре 2006 года. Более длинные интервалы между первым и последним дуплетом имели только Сергей Ребров и Андрей Шевченко.

Игроки, сделавшие дубли в УПЛ в рядах 4-х и более клубов

К Игрок Клубы Дубли 6 Александр ГЛАДКИЙ Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3), 15 Черноморец (1), Заря (1) 6 Сергей МИЗИН Динамо (3), Днепр (2), ЦСКА/Арсенал (2), Карпаты (3), 12 Кривбасс (1), Металлист (1) 4 Иван ГЕЦКО Черноморец (1), Карпаты (3), Кривбасс (3), Металлист (2) 9 4 Александр КОВПАК Таврия (5), Арсенал (2), Севастополь (1), Ворскла (1) 9 4 Иван КОРПОНАЙ Металлург З (1), Нива Т (1), Кремень (6), Днепр (1) 9 4 Валентин ПОЛТАВЕЦ Металлург З (4), Днепр (2), Арсенал (1), Черноморец (1) 8 4 Алексей АНТОНОВ Металлист (1), Ильичевец (2), Днепр (2), Кривбасс (2) 7 4 Александр ПАЛЯНИЦА Верес (1), Днепр (2), Карпаты (3), Металлист (1) 7 4 Михаил ПОЦХВЕРИЯ Заря (1), Металлург З (4), Шахтер (1), Днепр (1) 7 4 Владимир МУСОЛИТИН Одесса (1), Ворскла (3), ЦСКА (1), Кривбасс (1) 6 4 Виталий МИНТЕНКО Буковина (1), Прикарпатье (1), Металлург Д (1), Кривбасс (1) 4

Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины