Александр Гладкий повторил рекорд Сергея Мизина

33-летний форвард сделал дубль в рядах уже 6-го клуба

  • 27.09.2020 17:54
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Александр Гладкий повторил рекорд Сергея Мизина
© ФК Заря

В матче со «Львовом» (5:0) Александр Гладкий сделал 15-й дубль в чемпионатах Украины. 8 раз он забивал по два мяча за игру, выступая за «Шахтера», 3 - за «Карпаты», по 1 - за «Харьков», «Днепр», «Черноморец» и «Зарю». Между тем, сделав дубль в рядах уже 6-го клуба, Александр повторил рекорд УПЛ, принадлежащий Сергею Мизину.

К слову, дубль в поединке с львовянами Гладкий сделал почти через 14 лет после премьерного в октябре 2006 года. Более длинные интервалы между первым и последним дуплетом имели только Сергей Ребров и Андрей Шевченко.

Игроки, сделавшие дубли в УПЛ в рядах 4-х и более клубов

К

Игрок

Клубы

Дубли

6

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3),

15

 

 

Черноморец (1), Заря (1)

 

6

Сергей МИЗИН

Динамо (3), Днепр (2), ЦСКА/Арсенал (2), Карпаты (3),

12

 

 

Кривбасс (1), Металлист (1)

 

4

Иван ГЕЦКО

Черноморец (1), Карпаты (3), Кривбасс (3), Металлист (2)

9

4

Александр КОВПАК

Таврия (5), Арсенал (2), Севастополь (1), Ворскла (1)

9

4

Иван КОРПОНАЙ

Металлург З (1), Нива Т (1), Кремень (6), Днепр (1)

9

4

Валентин ПОЛТАВЕЦ

Металлург З (4), Днепр (2), Арсенал (1), Черноморец (1)

8

4

Алексей АНТОНОВ

Металлист (1), Ильичевец (2), Днепр (2), Кривбасс (2)

7

4

Александр ПАЛЯНИЦА

Верес (1), Днепр (2), Карпаты (3), Металлист (1)

7

4

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Заря (1), Металлург З (4), Шахтер (1), Днепр (1)

7

4

Владимир МУСОЛИТИН

Одесса (1), Ворскла (3), ЦСКА (1), Кривбасс (1)

6

4

Виталий МИНТЕНКО

Буковина (1), Прикарпатье (1), Металлург Д (1), Кривбасс (1)

4

Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины

Интервал

Игрок

Первый дубль

 

Последний дубль

 

 

 

Клуб

Дата

Клуб

Дата

15 лет 14 дней

Сергей РЕБРОВ

Шахтер

18.03.1992

Динамо

01.04.2007

14 лет 1 день

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

13.04.1996

Динамо

14.04.2010

13 лет 362 дня

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков

01.10.2006

Заря

27.09.2020

13 лет 45 дней

Руслан ФОМИН

Металлист

05.05.2007

Мариуполь

19.06.2020

13 лет 104 дня

Сергей МИЗИН

Динамо

23.04.1993

Арсенал

05.08.2006

12 лет 74 дня

Максим ШАЦКИХ

Динамо

16.05.2000

Арсенал

29.07.2012

11 лет 97 дней

Олег ГУСЕВ

Динамо

29.08.2004

Динамо

04.12.2015

10 лет 213 дней

Валентин ПОЛТАВЕЦ

Металлург З

06.04.1996

Черноморец

05.11.2006

10 лет 183 дня

Владимир МУСОЛИТИН

Одесса

10.05.1992

Кривбасс

09.11.2002

10 лет 162 дня

Юрий МАКСИМОВ

Днепр

28.11.1993

Борисфен

08.05.2004

 

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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