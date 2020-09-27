Александр Гладкий повторил рекорд Сергея Мизина

В матче со «Львовом» (5:0) Александр Гладкий сделал 15-й дубль в чемпионатах Украины. 8 раз он забивал по два мяча за игру, выступая за «Шахтера», 3 - за «Карпаты», по 1 - за «Харьков», «Днепр», «Черноморец» и «Зарю». Между тем, сделав дубль в рядах уже 6-го клуба, Александр повторил рекорд УПЛ, принадлежащий Сергею Мизину.
К слову, дубль в поединке с львовянами Гладкий сделал почти через 14 лет после премьерного в октябре 2006 года. Более длинные интервалы между первым и последним дуплетом имели только Сергей Ребров и Андрей Шевченко.
Игроки, сделавшие дубли в УПЛ в рядах 4-х и более клубов
|
К
|
Игрок
|
Клубы
|
Дубли
|
6
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков (1), Шахтер (8), Днепр (1), Карпаты (3),
|
15
|
|
|
Черноморец (1), Заря (1)
|
|
6
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо (3), Днепр (2), ЦСКА/Арсенал (2), Карпаты (3),
|
12
|
|
|
Кривбасс (1), Металлист (1)
|
|
4
|
Иван ГЕЦКО
|
Черноморец (1), Карпаты (3), Кривбасс (3), Металлист (2)
|
9
|
4
|
Александр КОВПАК
|
Таврия (5), Арсенал (2), Севастополь (1), Ворскла (1)
|
9
|
4
|
Иван КОРПОНАЙ
|
Металлург З (1), Нива Т (1), Кремень (6), Днепр (1)
|
9
|
4
|
Валентин ПОЛТАВЕЦ
|
Металлург З (4), Днепр (2), Арсенал (1), Черноморец (1)
|
8
|
4
|
Алексей АНТОНОВ
|
Металлист (1), Ильичевец (2), Днепр (2), Кривбасс (2)
|
7
|
4
|
Александр ПАЛЯНИЦА
|
Верес (1), Днепр (2), Карпаты (3), Металлист (1)
|
7
|
4
|
Михаил ПОЦХВЕРИЯ
|
Заря (1), Металлург З (4), Шахтер (1), Днепр (1)
|
7
|
4
|
Владимир МУСОЛИТИН
|
Одесса (1), Ворскла (3), ЦСКА (1), Кривбасс (1)
|
6
|
4
|
Виталий МИНТЕНКО
|
Буковина (1), Прикарпатье (1), Металлург Д (1), Кривбасс (1)
|
4
Наибольшие интервалы между первым и последним дублем в чемпионатах Украины
|
Интервал
|
Игрок
|
Первый дубль
|
|
Последний дубль
|
|
|
|
Клуб
|
Дата
|
Клуб
|
Дата
|
15 лет 14 дней
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер
|
18.03.1992
|
Динамо
|
01.04.2007
|
14 лет 1 день
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
13.04.1996
|
Динамо
|
14.04.2010
|
13 лет 362 дня
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков
|
01.10.2006
|
Заря
|
27.09.2020
|
13 лет 45 дней
|
Руслан ФОМИН
|
Металлист
|
05.05.2007
|
Мариуполь
|
19.06.2020
|
13 лет 104 дня
|
Сергей МИЗИН
|
Динамо
|
23.04.1993
|
Арсенал
|
05.08.2006
|
12 лет 74 дня
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
16.05.2000
|
Арсенал
|
29.07.2012
|
11 лет 97 дней
|
Олег ГУСЕВ
|
Динамо
|
29.08.2004
|
Динамо
|
04.12.2015
|
10 лет 213 дней
|
Валентин ПОЛТАВЕЦ
|
Металлург З
|
06.04.1996
|
Черноморец
|
05.11.2006
|
10 лет 183 дня
|
Владимир МУСОЛИТИН
|
Одесса
|
10.05.1992
|
Кривбасс
|
09.11.2002
|
10 лет 162 дня
|
Юрий МАКСИМОВ
|
Днепр
|
28.11.1993
|
Борисфен
|
08.05.2004
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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